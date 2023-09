Ab sofort sorgt die Jugendtanz-Compagnie Step by STP in St. Pölten für Dynamik. Caro Herfert

St. Pölten hat ab sofort eine Jugendtanz-Compagnie. Sie wurde am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt und trägt den Namen Step by STP. Die Compagnie ist ein gemeinsames Projekt von Festspielhaus St. Pölten, dem Musik & Kunst Schulen Management NÖ und der Musikschule der Stadt St. Pölten. Mit der künstlerischen Leitung wurde die Hamburger Choreografin Patricia Carolin Mai betraut.

Step by STP besteht derzeit aus 13 Jugendlichen im Alter von 13 bis 21 Jahren (davon ein männlicher Teilnehmer), die einmal im Monat im Festspielhaus gemeinsam arbeiten und wöchentlich in den Musikschulen trainieren. Die Compagnie versteht sich als künstlerisch-pädagogisches Projekt. In diesem Sinne erläutert auch Mai das Konzept: Es gehe nicht primär um Virtuosität, sondern um "die Lust, sich inmitten anderer Menschen und Körper bewegen zu wollen."

Beträchtliches Potenzial

Für Bettina Masuch, Leiterin des Festspielhauses St. Pölten, geht damit "ein alter Traum in Erfüllung." Noch gebe es kein "Aufführungsdatum", so Masuch, denn die Compagnie habe erst vor vier Tagen mit ihrer intensiven Arbeit begonnen und soll ausreichend Zeit finden, sich zu entwickeln. Im Frühjahr nächsten Jahres soll es seitens der Musikschulen einen weiteren Call zur allfälligen Erweiterung der Compagnie geben.

Sechs Prozent der rund 60.000 niederösterreichischen Musikschülerinnen und -schüler seien im Bereich Tanz aktiv, berichtete Rafael Ecker (Musik & Kunst Schulen Management NÖ). Daraus ergebe sich ein beträchtliches Potenzial für die Tanzpädagogik im Bundesland. Step by STP will die Jugendlichen unter professioneller Anleitung an Ästhetiken und Techniken zeitgenössischen Tanzes heranführen, dabei individuelle Ausdrucksformen fördern und, so Mai, "aus der Gemeinschaft heraus ins Detail gehen: Wer sind wir, wenn wir anderen Menschen begegnen?" (APA, 1.9.2023)