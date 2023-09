Die Altacher haben zuletzt fleißig gepunktet. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach/Innsbruck/Wolfsberg - Mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen zeigt der Trend beim SCR Altach deutlich nach oben. Im Heimspiel gegen Sturm Graz wollen die Vorarlberger am Samstag nun unter Beweis stellen, dass sie auch gegen eines der Topteams der Bundesliga bestehen können. Die unbesiegten Steirer sind Tabellenführer Salzburg mit einem Rückstand von zwei Punkten auf den Fersen. SCRA-Coach Joachim Standfest stellt den Vizemeister aktuell sogar über den Serienchampion.

"Wir spielen gegen die momentan beste Mannschaft in Österreich", betonte der 43-Jährige. Der Gegner würde über einen über mehrere Jahre zusammenspielenden und sehr gut funktionierenden Kern verfügen. "Klar hatten sie auch Abgänge und mit der Verletzung des neuen Stürmers Pech, aber sie haben eine Mannschaft, die eine extrem gute Mischung aus routinierten und jungen Spielern hat und sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt hat", analysierte Standfest. Vom Potenzial her dürfe man die Grazer vielleicht nicht über die Bullen stellen. "Aber aktuell denke ich, sind sie besser."

Gegen die Salzburger hatten die Altacher in der Auftaktrunde 0:1 verloren, gefolgt von einem 0:4 bei Rapid. Danach passte gegen WSG Tirol (1:0), Austria Klagenfurt (1:1) und im Derby gegen Lustenau (3:0) auch die Punkteausbeute. "Wir sind auf einem richtig guten Weg, dürfen uns aber jetzt nicht ausrasten. Nur weil wir drei Wochen im Hoch leben, sollten wir nicht glauben, dass wir eine andere Mannschaft sind", sprach Standfest Klartext.

Zuletzt habe man gegen Teams, die vom Potenzial her im eigenen Bereich liegen würden, gute Ergebnisse geholt. "Der nächste Schritt ist es, sich mit den Mannschaften zu messen, die über uns sind", meinte der Steirer. Gegen Sturm, das erst ein Gegentor kassiert hat, wolle man sich nicht von Haus aus ergeben, sondern mitspielen und mitkämpfen.

Sturms Respekt vor Altach ist groß. "Joachim Standfest hat viel Ruhe und Stabilität in die Mannschaft gebracht", sagte Sturm-Coach Christian Ilzer und warnte: "Gegen einen kompakt stehenden Gegner sind wir gefordert, ein präzises und effektives Spiel im Ballbesitz auf den Platz zu bringen. Dazu braucht es aber auch enorme Energie und Leidenschaft beim Verteidigen, damit wir die beiden großen Stärken der Altacher - das schnelle Umschalten und die Gefährlichkeit bei Standards - in den Griff bekommen."

Sechs-Punkte-Spiel für WSG und BW Linz

Den Start in die Saison haben sich die WSG Tirol und Aufsteiger Blau-Weiß Linz sicherlich anders vorgestellt. Am Samstag kämpfen die beiden noch sieglosen und am Tabellenende platzierten Vereine in der sechsten Runde um den ersten Erfolg. "Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel", erklärte WSG-Akteur Luca Kronberger vor dem Spiel am Innsbrucker Tivoli.

Die WSG verweilt aufgrund einer laut Trainer Silberberger "nicht zufriedenstellenden" Bilanz von zwei Punkten aus fünf Spielen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zwei 1:1-Unentschieden gegen den LASK und bei Rapid in den jüngsten Partien deuten aber auf einen vorsichtigen Aufwärtstrend bei den Tirolern hin. "Es geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung", betonte Silberberger. Kronberger, dem in Hütteldorf ein Traumtor gelungen ist, hofft, dass der Punkt die Mannschaft beflügle. "Damit wir nun im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz als Sieger vom Platz gehen."

Zuletzt war Blau-Weiß für die Wattener ein gern gesehner Kontrahent. Die WSG verlor keines der vergangenen zehn Duelle, die allesamt in der zweithöchsten Spielklasse ausgetragen wurden. Eine Etage höher sind die Linzer aktuell Schlusslicht, Silberberber schätzt den Aufsteiger aber wesentlich stärker ein, als es die Tabelle vermuten lässt. "Man hat in den Spielen gesehen, dass sie dem Gegner einiges an Kopfzerbrechen bereiten können. Sie haben eine sehr gute Spielidee."

Blau-Weiß Linz hat indes lediglich einen Punkt auf der Habenseite. In den vergangenen drei Spielen gegen den LASK, Rapid und Sturm Graz war jeweils ein klarer Qualitätsunterschied zu erkennen. Um in der Liga endlich anzukommen, müssen bei der WSG und eine Woche später gegen Altach dringlichst Zähler gesammelt werden. "In den letzten Spielen gegen sehr starke Gegner durften wir einiges lernen. Wir wissen, dass die WSG viel Erfahrung in der Liga hat, aber wir wissen auch, dass wir dort sicher eine Chance haben, zu gewinnen", sagte Trainer Gerald Scheiblehner.

Hartberg mit Rückkehrer Avdijaj

Im Duell zweier Tabellennachbarn hoffen der Wolfsberger AC und der TSV Hartberg auf den befreienden Sieg. Der WAC wartet seit vier Spielen auf den nächsten Dreier, die Hartberger wollen am Samstag (17.00 Uhr) nach zwei Niederlagen hintereinander wieder jubeln. Nach guten Saisonstarts sind die beiden Klubs vor der 6. Runde auf die Plätze sieben und acht abgerutscht, mit einem Sieg im Lavanttal könnte der Blick aber wieder nach oben gerichtet werden.

WAC-Trainer Manfred Schmid versprühte vor der Begegnung gegen die Oststeirer jedenfalls Optimismus. "Wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt und gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel", sagte Schmid. Das 1:2 gegen Serienmeister Salzburg in der Vorwoche trotz 1:0-Führung und guter Leistung sei relativ schnell abgehakt gewesen. "Das Spiel hat keine Spuren hinterlassen. Wir sind auf einem guten Weg und es ist Zeit, uns endlich wieder zu belohnen."

Auch bei den drei Unentschieden zuvor gegen die Wiener Austria (0:0), Austria Lustenau (1:1) und Austria Klagenfurt (2:2) sei viel Gutes dabei gewesen. "Es geht jetzt um Genauigkeit und Effizienz im Aufbauspiel und darum, die Neuzugänge weiter zu integrieren", betonte Schmid, der auf den wegen Kritik gesperrten Augustine Boakye verzichten muss. Für den 52-Jährigen eindeutig zu Unrecht: "Wer ihn kennt, weiß, dass er nie jemanden beleidigen würde."

Gegen Hartberg erwartet der Wiener ein "offenes und sehr interessantes" Spiel. Besonders beim 1:0-Sieg bei Rapid vor drei Wochen habe die Elf von Trainer Markus Schopp eine sehr starke Leistung gezeigt. Der Saisonstart verlief für die Steirer vielversprechend, die verjüngte Schopp-Truppe zeigte spielerisches Potenzial und ging mit fünf Punkten aus drei Partien in die neue Spielzeit. Nach dem 1:5 gegen Salzburg folgte allerdings ein empfindlicher Rückschlag mit der jüngsten 0:3-Pleite gegen Austria Klagenfurt.

Nun soll auch Rückkehrer Donis Avdijaj wieder mithelfen, den Blick nach oben zu richten. Der Deutsch-Kosovare unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025 und startet in sein drittes Hartberg-Engagement innerhalb von zwei Jahren, nachdem er zuletzt beim FC Zürich nicht glücklich wurde. Die Schweizer planten nicht mehr mit dem 27-jährigen Kreativspieler, anders als Schopp. "Ein super Puzzleteil, das wir hier dazubekommen und uns offensiv noch flexibler macht." (APA, red, 1.9.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 6. Fußball-Bundesliga-Runde (live auf Sky Sport Austria):

SAMSTAG

Wolfsberger AC - TSV Hartberg (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Pfister). Saisonergebnisse 2022/23: 3:1 (h), 1:2 (a), 2:2 (h), 2:0 (a)

WAC: Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Kennedy, Scherzer - Tijani, Leitgeb, Altunashvili - Rieder, Bamba, Ballo

Es fehlen: Novak (nach Meniskus-OP wieder im Lauftraining), Boakye (gesperrt)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite, Kainz - Frieser, Lang, Prokop - Entrup

* * *

WSG Tirol - Blau-Weiß Linz (Innsbruck, Tivoli Stadion, 17.00 Uhr, SR Kijas). Keine Saisonergebnisse 2022/23.

WSG: Stejskal - Ranacher, Bacher, D. Gugganig, Schulz - Sulzbacher, Üstündag, Taferner, Kronberger - Prelec, Buksa

Es fehlen: Müller (Achillessehnenreizung), Blume (Knochenödem)

Fraglich: Tomic (muskuläre Probleme), Geris (Patellasehnenprobleme)

Blau-Weiß: Schmid - Haudum, Maranda, Fa. Strauss - Gölles, Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, Noß

Es fehlen: Tursch (Kreuzbandriss), Pasic (Leistenverletzung), Windhager (Knöchel)

* * *

SCR Altach - Sturm Graz (Altach, Cashpoint Arena, 19.30 Uhr, SR Grobelnik). Saisonergebnisse 2022/23: 0:4 (a), 1:1 (h)

Altach: Stojanovic - Reiner, L. Gugganig, Koller - Gebauer, Jäger, Bähre, Fadinger, Lukacevic - Santos, Nuhiu

Es fehlen: Bukta (Knie), Ingolitsch (krank)

Fraglich: Reiner (angeschlagen)

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic, Prass - Serrano, Kiteishvili, Böving - Wlodarczyk

Es fehlt: Jatta (Lendenwirbelbrüche)

Fraglich: Teixeira (angeschlagen)