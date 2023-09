Die Statistik spricht klar gegen Rapid. Die Bullen sind in Duellen mit den Wienern seit 19 Bewerbspartien ungeschlagen. APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Salzburg/Linz/Wien - Die Bundesliga verabschiedet sich am Sonntag mit einem echten Schlager in die Länderspielpause. Serienmeister und Spitzenreiter Red Bull Salzburg empfängt Rapid und möchte dabei gleich mehrere Erfolgsserien prolongieren. Die Hütteldorfer wiederum setzen nach dem bitteren Aus im Conference-League-Play-off gegen Fiorentina auf den "Jetzt erst recht"-Effekt.

Salzburg ist als einziges Team nach fünf Runden noch ohne Punkteverlust und weist gegen Rapid eine bemerkenswerte Bilanz auf. In den jüngsten 15 Heim-Pflichtspielen gegen Grün-Weiß gab es bei zwei Unentschieden gleich 13 Siege, zudem sind die Bullen in Duellen mit den Wienern seit 19 Bewerbspartien ungeschlagen.

Trainer Gerhard Struber hält jedoch nicht viel von Statistiken. "Wir müssen an unser Limit gehen und 100 Prozent konzentriert agieren. Rapid wird es uns alles andere als leicht machen, sie haben sich in den letzten Wochen sehr gut entwickelt", warnte der Salzburger, betonte aber auch: "Wir schauen aber nicht auf sie, sondern auf uns. Wir wissen, dass wir all-in gehen müssen, ans absolute Limit gehen müssen."

Diese Meinung vertrat auch Abwehrspieler Andreas Ulmer. "Wenn wir wie zuletzt unsere Leistung und Intensität auf den Platz bringen, werden wir einen Dreier einfahren", prophezeite der Bullen-Veteran.

Ulmers Konkurrent auf der Linksverteidiger-Position, Aleksa Terzic, steht wieder zur Verfügung. Zudem hat Luka Sucic das Training in vollem Umfang aufgenommen. Dafür gibt es neue Sorgen um Fernando - der verletzungsanfällige brasilianische Stürmer, erst kürzlich genesen, musste das Donnerstag-Training wegen Adduktoren-Problemen abbrechen.

Auch die sieben Punkte hinter Salzburg liegenden viertplatzierten Rapidler haben Personalsorgen. Guido Burgstaller und Thorsten Schick sind wie schon beim Auswärts-0:2 am Donnerstag im Conference-League-Play-off gegen Fiorentina aufgrund von Muskelblessuren nicht einsatzbereit, Abwehrchef Nenad Cvetkovic fällt monatelang aus. Immerhin könnte Neuverpflichtung Lukas Grgic sein Debüt feiern.

Trainer Zoran Barisic verbreitete Zuversicht. "Jetzt ist es wichtig, die Wunden zu lecken, gut zu regenerieren und sich top vorzubereiten. Wir wollen in diesem Spiel noch einmal alles raushauen", kündigte der Wiener an und versprach harte Gegenwehr. "Ich erwarte mir eine Rapid-Mannschaft, die hoch motiviert und als sehr zäh zu bespielender Gegner ins Match gehen wird."

Schwer zu knackende Kärntner

Mit sperrigem Gepäck geht die Wiener Austria am Sonntag (17.00 Uhr) ins Heimspiel gegen Klagenfurt. Nach nur vier Punkten aus fünf Spielen ist am Verteilerkreis aber noch keine Nervosität eingekehrt, wie die Verantwortlichen betonten. "Wir sind sehr gut beraten, wenn wir cool bleiben", sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner am Freitag. Der kommende Gegner präsentierte sich bisher als schwer zu knackende Nuss.

So gut sich der Saisonstart mit fünf Siegen aus den ersten sechs Pflichtspielen und der Aussicht auf das Conference-League-Play-off ausnahm, so ist seit dem 0:2 gegen Salzburg am 13. August doch leichte Ernüchterung eingekehrt. "Wir sind nicht dort, wo wir es uns selbst wünschen würden", meinte Ortlechner, der noch keine "große Bilanz" ziehen wollte. "Wir hüten uns davor, dass wir ausnahmslos auf die Tabelle schauen."

Dort liegt man fünf Punkte hinter den drittplatzierten Klagenfurtern auf Rang neun. So wie Ortlechner sah aber auch Trainer Michael Wimmer keinen Grund zur Nervosität. Beim jüngsten 0:2 in Linz monierte er aber nicht zuletzt einen mentalen Punkt. "Man hat ab der 70. Minute den Eindruck gehabt, dass wir nicht mehr so dran glauben. Das haben wir auch angesprochen", sagte der Deutsche. Ortlechner wollte zumindest in der ersten Hälfte "einen großen Schritt nach vorne" erkannt haben.

Vor allem offensiv wird nach dem abrupten Abgang von Haris Tabakovic zu Hertha BSC ein Knipser vermisst. In vier Spielen blieb man torlos, insgesamt stehen nur zwei Liga-Tore zu Buche. Hoffnungen setzt man nicht zuletzt in Leihstürmer Fisnik Asllani, der aber erst am Donnerstag von der TSG Hoffenheim nach Wien kam. "Er ist ein junger, spannender Spieler, dem man Zeit geben muss", meinte Wimmer. Die Hoffnung, die er in Asllani aber auch Alexander Schmidt setzt: "Dass wir in der Box durch die Körperlichkeit wieder eine Präsenz haben, einen Spieler, der Bälle, festmacht, ablegt, und der, wenn wir über außen durchkommen, das Füßchen hinhält."

Zumindest fraglich ist mit Muharem Huskovic der Comebacker der Saison, sein Knie sei gereizt, berichtete Wimmer. Auch Verteidiger Matan Baltaxa war nach einer Gehirnerschütterung gegen den LASK im Training nur "teilaktiv". Daneben fallen weiterhin die Langzeitverletzten Florian Wustinger, Ziad El Sheiwi und Marko Raguz aus, auch Marvin Potzmann, Tin Plavotic, James Holland und Johannes Handl fehlen mit Blessuren.

Klagenfurt kommt hingegen mit breiter Brust an den Verteilerkreis, ist als einziges Team neben Meister Salzburg und Vize Sturm noch ohne Niederlage. "Klagenfurt hat eine sehr gute Mannschaft und kämpft um die Meisterrunde", sagte Wimmer über die Violetten aus dem Süden, die zuletzt Hartberg mit 3:0 in die Schranken wiesen und immerhin schon neunmal trafen. "Es ist klasse, dass wir noch immer ungeschlagen sind, das freut mich für die Mannschaft und die Fans", meinte Peter Pacult.

Dennoch mahnte der Trainerroutinier zur Ruhe. "Die Tabelle hat nichts zu bedeuten. Es sind erst fünf Runden absolviert, wir stehen immer noch am Anfang der Saison. Natürlich nehmen wir jeden Punkt sehr gern mit, aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen", erklärte der 63-Jährige.

Lustenau hofft auf Überraschung

Der LASK scheint angekommen in der neuen Saison. In der Bundesliga spielten die Athletiker aus den jüngsten drei Partien sieben Punkte ein, am Donnerstag fixierten sie den Aufstieg in die Europa League. Im Heimspiel gegen Nachzügler Austria Lustenau soll dieser Trend am Sonntag (17.00) fortgesetzt werden. "Wir wollen dort weitermachen, wo wir gegen die Austria aufgehört haben", betonte Tormann Tobias Lawal, dessen Team im jüngsten Ligaspiel die Wiener 2:0 besiegte.

Als Belohnung für die Europacup-Mühen dürfen sich die Linzer in der Europa League u.a. mit Liverpool messen, vorerst aber gilt der Fokus dem Außenseiter aus dem Ländle. "Die Bundesliga ist unser tägliches Brot, daher ist Lustenau für uns ein sehr wichtiges Spiel, damit wir mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen", kündigte Trainer Thomas Sageder an.

In der Liga haben sich die Athletiker nach Startschwierigkeiten mit acht Punkten auf Platz fünf vorgearbeitet, der Rückstand auf Sturm beträgt fünf Zähler. Die Lustenau-Partie wird auch weitere Aufschlüsse darüber geben, ob man Sageders Spielidee besser umsetzen kann. Denn selbst nach dem EL-Aufstieg in Mostar musste der 39-Jährige einräumen, dass man "spielerisch hätte besser sein können".

Die in der Vorsaison durchaus erfolgsverwöhnten Gäste aus Lustenau ringen indes um den Anschluss. Nur zwei Punkte aus fünf Spielen stehen zu Buche, im Derby gegen Altach holte man sich eine 0:3-Niederlage ab. "Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken und alles negativ sehen", forderte Trainer Markus Mader. "Wir können zumindest auf der ersten Halbzeit abseits der Gegentore aufbauen", meinte Mader, dessen Elf erst drei Treffer am Konto hat, mit Last-Minute-Verpflichtung Nikolai Baden Frederiksen aber am Freitag Offensivklasse hinzubekam.

Vor den Linzern zeigte Mader Respekt, nicht zuletzt deren "riesiger Kader" sorge für zahlreiche Möglichkeiten. "Sie sind schwer auszurechnen und dadurch extrem gefährlich", meinte der 55-Jährige. Er warnte vor allem vor den "schnellen Außenbahnspielern und viel individueller Qualität". Diese gelte es wie beim 1:1-Gastspiel in Pasching im September 2022 in Zaum zu halten. "Letzte Saison ist uns das beim Auswärtsspiel gut gelungen, das wollen wir wiederholen. Dann ist eine Überraschung möglich." (APA, red, 1.9.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 6. Fußball-Bundesliga-Runde (live auf Sky Sport Austria):

SONNTAG

Red Bull Salzburg - Rapid Wien (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Harkam). Saisonergebnisse 2022/23: 1:1 (h), 4:2 (a), 1:1 (a), 2:1 (h)

Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic - Gourna-Douath - Bidstrup, Gloukh, Kjaergaard - Koita, Konate

Es fehlen: Fernando (Adduktoren), Sucic (Trainingsrückstand), Capaldo, Morgalla, Wallner (jeweils Knöchel), Diambou (Arm), Guindo, Solet, Sucic (jeweils Knie), Omoregie (Rücken), Okoh, Ratkov (jeweils Oberschenkel)

Rapid: Hedl - M. Oswald, Querfeld, Hofmann, Auer - Sattlberger, Kerschbaum - Grüll, Seidl, Kühn - Mayulu

Es fehlen: Cvetkovic (Kreuzbandriss), Pejic (Schambein), Burgstaller, Schick (beide muskuläre Probleme)

Fraglich: Grgic (Trainingsrückstand)

* * *

LASK - Austria Lustenau (Linz, Raiffeisen Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Saisonergebnisse 2022/23: 1:1 (a), 1:0 (h)

LASK: Lawal - Luckeneder, Ziereis, Andrade - Flecker, Jovicic, Horvath, Renner - Mustapha, Zulj, Usor

Es fehlen: Pintor (Muskelverletzung), Taoui (Kreuzbandriss), Anselm, Wiesinger (beide rekonvaleszent)

Lustenau: Schierl - Gmeiner, Maak, Grujcic, Berger - Rhein, Tiefenbach - Anderson, Surdanovic, Fridrikas - Schmid

Es fehlt: Grabher (Muskelbündelriss im Oberschenkel)

Fraglich: Cisse (Augenentzüdung)

* * *

Austria Wien - Austria Klagenfurt (Wien, Allianz Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Saisonergebnisse 2022/23: 3:3 (a), 3:1 (h), 1:2 (h), 1:1 (a)

Austria: Früchtl - Martins, Galvao, Meisl - Ranftl, Braunöder, Fischer, Guenouche - Gruber, Huskovic, Fitz

Fraglich: Huskovic (Reizung im Knie)

Es fehlen: Plavotic (Bänderriss im Knöchel), Potzmann (Oberschenkel), Holland (Zehenbruch), Handl (Muskelfaserriss), Raguz (Hüfte/Aufbautraining), El Sheiwi, Wustinger (beide Kreuzbandriss), Baltaxa (nach Gehirnerschütterung gegen LASK)

Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Straudi, Irving, Benatelli, Cvetko, Schumacher - Karweina, Arweiler

Es fehlen: Soto (Bandscheiben-OP), Binder (Adduktorenabriss), May, Robatsch (beide Knie)