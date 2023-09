Ein Mitarbeiter der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft wurde suspendiert. Zu sehen ist das Landeskrankenhaus Feldkirch. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Bregenz/Feldkirch – In der Korruptionsaffäre, in die Siemens, die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) und wohl zahlreiche weitere Unternehmen verwickelt sind, hat die KHBG einen Mitarbeiter suspendiert. Direktor Gerald Fleisch bestätigte am Freitag einen Bericht der "Vorarlberger Nachrichten". Gegen den Mitarbeiter, der in einem der Spitäler tätig ist, gebe es "Verdachtsmomente". "Sollten sich diese erhärten, werden wir dienstrechtliche Konsequenzen ziehen", sagte Fleisch zur APA.

Der Mann werde seines Wissens bisher nicht als Beschuldigter geführt, sagte Fleisch, der nicht von weiteren "schwarzen Schafen" unter seinen Mitarbeitern ausging. Ihm sei es ein Anliegen, die 5.000 Beschäftigten, die hervorragende Arbeit leisteten, zu schützen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch äußerte sich am Freitag nicht zu den Ermittlungen.

Ermittlungen

Die inzwischen zehn Beschuldigten, davon drei in U-Haft, sollen durch überhöhte Rechnungen bei Aus- und Neubauten einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Siemens hatte die KHBG über Jahre in den Bereichen Technik und Infrastruktur beliefert, dort hielt man sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen bisher bedeckt.

Im Fokus stehen ein Siemens-Mitarbeiter, ein pensionierter und zwei nunmehr ehemalige Beschäftigte der KHBG-Bauabteilung, von denen einer in einer Nebentätigkeit eine weitere Firma im Baubereich betrieb. In der Causa gibt es zwei Selbstanzeigen. Publik wurde die Affäre im August, nachdem in der KHBG und bei Hirschmann Automotive Hausdurchsuchungen stattgefunden hatten. DER STANDARD berichtete. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung.

SPÖ-Anfrage an Landesregierung

Das vor zwei Jahren installierte Hinweisgebersystem der KHBG hat laut Fleisch nie angeschlagen. Die interne Taskforce, die die KHBG einsetzte, ist laut Fleisch in enger Kooperation mit dem Landeskriminalamt mit der Aufarbeitung beschäftigt. Auch die externen Prüfer, die das Interne Kontrollsystem (IKS) mit Fokus auf den Baubereich unter die Lupe nehmen sollen, hätten ihre Arbeit aufgenommen.

Die SPÖ stellte unterdessen in einer Anfrage an die Landesregierung infrage, wie engmaschig das Kontrollregime des Landesunternehmens KHBG agierte und ob Warnzeichen ernstgenommen wurden. So soll laut einem Bericht der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" einer der Beschuldigten versucht haben, die Reparatur seines Pools über die KHBG abrechnen zu lassen. Bei der KHBG sei das aufgefallen, weil man dort nicht über einen Pool verfügt. "Während man annehmen könnte, dass in diesem Fall die Alarmglocken hätten schrillen müssen, geschah im konkreten Fall jedoch augenscheinlich nichts", sagte die geschäftsführende SPÖ-Klubobfrau Manuela Auer. "Bemerkenswert ist auch, dass die Nebentätigkeiten einiger Beschuldigter offenbar von niemandem als Problem erkannt worden sind." (APA, red, 1.9.2023)