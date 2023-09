Jakob Schubert beherrscht auch die neumodischen Elemente des Kletterns. Brillieren kann er aber mit Kraft und Technik. EPA/ANTHONY ANEX

Jakob Schubert grinst, als hätte er die Zukunft gesehen. Er winkt den tausenden Fans herzlich zu, dann widmet er sich seiner Pflicht: der Kletterwand. Ein paar letzte Blicke, dann geht’s los.

Es gibt viele Arten zu klettern, und sie können alle ästhetisch sein. Da wäre der einzigartige Stil Adam Ondras, der sich wie ein Fluss im Eiltempo nach oben schlängelt; oder Sorato Anraku, der mit einer Leichtigkeit klettert, dass man ihn für schwerelos halten könnte. Und dann gibt es Jakob Schubert: einen Kraftlackl, die menschgewordene Kontrolle. Wenn er zupackt, kann nichts mehr schiefgehen. Mit hundertprozentigem Fokus arbeitet er sich die Wand hinauf, macht jeden Zug mit vollem Selbstbewusstsein, den Körper dauergespannt wie ein Bügelbrett. 48 Griffe später ist Schubert Weltmeister. Schon wieder.

"Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich noch nie einen gesamten Wettkampf so gut geklettert bin", sagt Schubert über die Anfang August in Bern ausgetragene WM. "Das Geile am Klettern ist, dass es so eine komplexe Sportart ist, dass man weit über das physische Level dazulernen kann." Der einst gemächliche Taktiker hat sich etwas von einem seiner Dauerkonkurrenten abgeschaut, im Schubert-Stil steckt jetzt ein bisschen mehr Ondra-Tempo. "Wenn man eine Minute weniger gebraucht hat, kann das einen großen Unterschied machen, wenn es schwieriger wird."

🔥IFSC LEAD Men's Final World Championships Bern 2023

Das Vorstieg-Finale der WM. Donkey Climb Media

Schuberts Titel im Vorstieg war bemerkenswert. Der darauffolgende Triumph in der Kombination war historisch: Kein anderer Kletterer hat sechs WM-Goldene zu Hause. "Ich hätte nichts von den Rekorden gewusst, aber es freut mich", sagt Schubert einige Wochen später. Er gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zu den dominanten Athleten seines Sports, doch unantastbar war er nie. Also, Herr Schubert, warum liefern Sie bei Weltmeisterschaften immer so ab?

Die Nerven

"Ich bin ein recht guter Kletterer", sagt der Tiroler. Ein Mann der Wahrheit. "Das Quäntchen Glück habe ich anscheinend auch." Eh. "Mittlerweile schaffe ich es gut, dass ich bei den großen Events in Topform bin. Es geht viel darum, sich einzureden oder das Gefühl zu holen, dass man in der Form seines Lebens ist. Dann klettert man viel besser." Auch der mentale Aspekt sei entscheidend. "Die großen Events sind ganz andere mentale Kämpfe als ein Weltcup." Der 32-Jährige ist doppelt so alt wie Shootingstar Anraku, der als Mitfavorit in sämtliche Bewerbe gegangen war. Toby Roberts hatte das Vorstieg-Halbfinale gewonnen, im Finale fiel niemand früher ins Seil als der 18-jährige Brite. "Ich glaube schon, dass ich mit der Situation besser umgehen konnte als manche von ihnen", sagt Schubert dem STANDARD.

Kaum eine andere Sportart führt ein Doppelleben wie das Klettern. Einerseits gibt es das Wettkampfklettern mit seinen Routen, die exakt an die Grenze der Leistungsfähigkeit geschraubt werden, immer künstlich spektakulär, eine Show für das Publikum. Hier ist der neue Gipfel Olympia, Schubert ist bereits qualifiziert. Und dann gibt es das Felsklettern. Mensch gegen Wand, ein Duell, wie es die Natur nie gewollt hat.

Am Fels sind die im Wettkampfklettern immer wichtigeren "Dynos", Sprünge von einem Griff zum nächsten, vergleichsweise rar – was sie umso besonderer macht. Rainbow Rocket, Hole in One, der Dyno der Dawn Wall, das klingt für die meisten Menschen wie Strecken bei Mario Kart, doch Kletterer bekommen bei diesen Worten schwitzige Hände: Hier wird geflogen.

Kann auch fliegen: Jakob Schubert. APA/KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Auf Youtube und Instagram konnte man Schubert jüngst auch vermehrt fliegen sehen, und zwar auf Mallorca. Zwei Jahre nach seinem Klettertrip auf die spanische Insel veröffentlichte der frischgebackene Sechsfachweltmeister das Videomaterial, einen Halbstünder widmete er Es Pontas, der legendärsten Route des Deep Water Soloing (DWS). Beim DWS klettert man ungesichert über dem offenen Wasser, berühmt gemacht hat die Disziplin in den Nullerjahren Chris Sharma. Es Pontas war sein Zugpferd. Nein: der Dyno von Es Pontas. Ein Kurzstreckenflug zwölf Meter über den Wellen, bei dem nur Präzision und Vertrauen helfen. Bekommt die rechte Hand den anvisierten kleinen Felsvorsprung nicht zu fassen, folgt nach kurzer Bedenkzeit der Einschlag ins Wasser.

Es Pontas - Jakob Schubert on Mallorca's hardest deep water solo lines | Part 2

Jakob Schubert

Selten hat man Jakob Schubert emotional so explodieren sehen wie in dem Moment, als er den Dyno erstmals schaffte. Er bezeichnet Mallorca als den "besten Klettertrip meines Lebens", es wird nicht der letzte dieser Art bleiben. Aber DWS ist eine Nische, an seine physische Grenze kann er hier kaum gehen. Für so etwas gibt es Flatanger.

Die Höhle

Das Felsklettern hat mehrere Mekkas. Das Boulderparadies Fontainebleau, die Rocklands in Südafrika oder das Yosemite Valley, die Kathedrale der großen Wände. Und, und, und. Flatanger wird eine derartige Breitenwirkung schon allein aus Gründen der Größe und Erreichbarkeit wohl nie vergönnt sein, das norwegische Dorf liegt drei Autostunden von Trondheim und neun von Oslo entfernt. Aus dem Sport ist die gigantische Hanshelleren-Höhle bei Flatanger aber nicht mehr wegzudenken. Auf ihrem Granit hat Adam Ondra mit "Silence" 2017 die erste Route des Schwierigkeitsgrades 9c geklettert. Den Grad schlägt der vor, der eine Route zuerst schafft, wer sie wiederholt, kann rauf- oder runterkorrigieren. Bei Silence ist damit nicht zu rechnen.

Während der Arbeit an Silence nannte Ondra die Route "Project Hard". Auch er ist ein Mann der Wahrheit. Project Hard hat einen Bruder: Project Big. Auftritt Jakob Schubert. Am Dienstag fliegt er nach Norwegen, um Unvollendetes zu vollenden. Vor einem Jahr verbrachte er gemeinsam mit Ondra mehrere Wochen in Flatanger und kam dem Durchsteigen von Project Big verdammt nahe. Am Ende verhinderte das Wetter letzte Versuche auf der Route, die die dritte 9c der Welt sein könnte.

Die Muße

"Mein Ziel ist, in vier, fünf Tagen reinzufinden und dann wieder Versuche zu machen", sagt Schubert. Etwa drei Wochen nimmt er sich Zeit. Ondra ist diesmal nicht dabei, er hat heuer schon vier Trips zu Project Big hinter sich und muss sich auf den bevorstehenden Olympia-Qualibewerb vorbereiten. Dank seines Kombinationssieges bei der WM ist Schuberts Olympia-Ticket schon gebucht, das erleichtert sein Leben. "Jetzt habe ich im Herbst Zeit für die ganzen Felsgeschichten."

Also Project Big. Sollte es die perfekte Sportkletterroute geben, das könnte sie sein. "Sie ist so groß, dass sie mich immer eingeschüchtert hat", sagt Ondra. Keine seltsamen Verrenkungen, kein Herumspringen, einfach pures Höchstleistungsklettern im Überhang quer durch die ganze Höhle. Ein Hochamt der Kraftausdauer. Jakob Schubert wird grinsen. (Martin Schauhuber, 3.9.2023)