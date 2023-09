Distanziert sich von Luis Rubiales (l.): Spaniens Teamchef Luis de la Fuente (r.). APA/AFP/THOMAS COEX

Madrid – Der Trainer des spanischen Männerteams, Luis de la Fuente, hat sich für den Applaus nach der bizarren Verteidigungsrede des umstrittenen Verbandschefs Luis Rubiales entschuldigt. "Ich habe harte Kritik erhalten, die völlig verdient ist. Ich bedauere das, ich verstehe das und bitte um Verzeihung", sagte der 62-Jährige am Freitag. Er habe sich "von der Situation überfordert" gefühlt.

In der Vorwoche hatte sich Rubiales, der Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale gegen England (1:0) unvermittelt auf den Mund geküsst hatte, bei einer Verbandssitzung unverdrossen verteidigt und seine Kritiker gar hart attackiert. Er sprach unter anderem von "falschem Feminismus", einer "öffentlichen Hinrichtung" und verweigerte seinen Rücktritt.

De la Fuente sowie der umstrittene Frauennationalcoach Jorge Vilda applaudierten im Anschluss an die Rede. Einen Tag nach der Versammlung distanzierten sich die beiden von Rubiales. "Ich kam zur Versammlung in der Überzeugung, dass wir den Abschied eines Präsidenten erleben würden, und es hat sich in das Gegenteil verwandelt", sagte de la Fuente, der als Rubiales’ Vertrauter gilt: "Könnte ich zurückgehen, würde ich dem Präsidenten nicht applaudieren. Ich stehe auf der Seite der Gleichheit und des Respekts." Über Konsequenzen für Rubiales, der vom Weltverband Fifa vorläufig für 90 Tage gesperrt wurde, wollte de la Fuente nicht sprechen. Er sei "kein Richter".

Unterstützung

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich zu Wort gemeldet, ohne den Namen Rubiales zu erwähnen. "Die Feierlichkeiten nach dem sehr verdienten Erfolg dieser wunderbaren Champions sind von dem getrübt worden, was nach dem Schlusspfiff passiert ist", schrieb der Schweizer bei Instagram. "Dies", also der nicht einvernehmliche Kuss, "hätte niemals passieren dürfen. Aber es ist passiert, und die Disziplinarkammer hat umgehend ihre Verantwortung übernommen und die erforderlichen Maßnahmen ergriffen." Infantino warb dafür, sich nun "darauf zu fokussieren, wie wir Frauen und Frauenfußball in Zukunft unterstützen" können. Und zwar "auf und neben dem Platz", um "die wahren Werte zu wahren und die Spielerinnen als Menschen sowie für ihre fantastischen Leistungen zu respektieren". (red, sid, 1.9.2023)