Auf den Straßen von San Francisco bieten Robotaxis – autonome Autos ohne Fahrer oder Fahrerin – ihre Dienste an. In Europa wäre ein solcher Testbetrieb undenkbar. Die Technologie wird schlechtgeredet

Autonomes Fahren könnte in den Städten und auch auf dem Land eine Schlüsseltechnologie im Mobilitätssektor sein, schreibt der Mobilitätsforscher Andreas Knie in seinem Gastkommentar.

Wir haben immer Angst. Vor allen Dingen vor der Zukunft. In Deutschland ist das ganz besonders ausgeprägt. Hier hat sich schon 2017 eine Ethikkommission damit beschäftigt, welche Folgen der Einsatz von fahrerlosen Autos haben könnte und ob ein außer Kontrolle geratenes Fahrzeug das Kind oder den Opa überfährt. Bei den ersten Probeversuchen automatischer Autos in Europa wurde die Devise ausgegeben, dass es auf keinen Fall Unfälle mit Personenschäden geben darf. Denn das würde diese Technologie hierzulande um Jahrzehnte zurückwerfen.

Hier noch mit einer Person hinter dem Lenkrad, seit August ohne: Taxis von Cruise und Waymo in San Francisco. Foto: APA / Getty Images / AFP / Justin Sullivan

Aber wie soll das Neue denn in die Welt kommen? Einfach vom Himmel fallen? Vielleicht sogar noch mittels einer Umlaufmappe, wo alle mitzeichnen müssen und jeder Einzelne – besonders wichtig – von allen Risiken freigestellt ist? Und dann sollte diese Technik natürlich gleich alles können und bei Wind und Wetter in allen Situationen perfekt funktionieren. Doch das funktioniert leider alles so nicht. Der Volksmund weiß warum und wie es geht: "no risk, no fun".

Während die Stadt San Francisco jüngst den Betreibern autonomer Fahrzeuge – also von Autos ohne Fahrerin oder Fahrer, die dabei sogar noch Menschen mitnehmen – die Betriebserlaubnis für die gesamte Stadt erteilt hat, debattieren wir hierzulande über Fragen der Halterhaftung, des Versicherungsschutzes sowie über Details der technischen Aufsicht. Natürlich gibt es selbst in Kalifornien und Arizona keine völlig freie Fahrt, sondern eine Reihe von Auflagen. Aber all dies geschieht nach dem Prinzip des "trial and error", sozusagen nach dem Motto "Probieren geht über Studieren".

Das Maß der Dinge

In den USA haben sich diese Autos anfangs nur in der Wüste bewegt und immer nur bei klarer Sicht und ohne Regen. Erst langsam robbte man sich in die Stadt hinein. Während man dies in Deutschland und Österreich als "Schönwetterversuche" belächelte, sammelten diese Fahrzeuge jeden Tag viele Daten und noch mehr Erfahrungen. In Europa dagegen bewegte sich so gut wie gar nichts. Die deutsche Autoindustrie versteht solche "Robotaxis" gar nicht und kann sich nur einen (männlichen) Fahrzeugführer vorstellen, der durch autonome Fahrfunktionen während der Fahrt entlastet wird. Er – so denken die männlichen Konzernlenker immer noch – bleibt das Maß der Dinge, nach dem Motto "Ich fahre – also bin ich". Ein völlig autonomer Betrieb kann in dieser Welt gar nicht vorkommen.

"Robotaxis übernehmen die erste und letzte Meile und bringen die Passagiere zu einem Hub."

Damit passiert gerade genau das, was wir schon mit der Computerindustrie, beim Internet oder mit den Smartphones erlebt haben. Wir lavieren in Europa herum, reklamieren alle erdenklichen Schutzrechte, debattieren und machen letztlich aber nichts. Damit verlieren wir den Kontakt zu der wohl entscheidenden Schlüsseltechnologie im Mobilitätssektor: Mit Robotaxis ändert sich der Verkehr grundsätzlich. Jeder und jede kann von zu Hause abgeholt werden und dort hinfahren, wo er oder sie hinmöchte. Die Fahrten der Gäste werden durch schlaue Algorithmen gebündelt, aber alles bleibt flexibel. In den ländlichen Regionen gibt es keinen Linienverkehr mehr und auch keine Busse. Robotaxis übernehmen die erste und letzte Meile und bringen die Passagiere zu einem Hub. Von dort kann der Schienenverkehr die Menschen schnell und effizient zu einem anderen Hub fahren, von wo aus wieder die Robotaxis übernehmen. Dieses Prinzip des "Hub and Spoke" funktioniert in der Stadt wie auf dem Lande. Kein Mensch braucht mehr ein eigenes Auto. Die Zeit der Busse, die durch die Dörfer und Kleinsiedlungen mäandern, ist vorbei, und in den Städten sind die Großgefäße Busse und Bahnen dank des neuen Service gut gefüllt.

Taxi ohne Taxler

Robotaxis können die alte Demarkationslinie – hier das private Auto, superbequem, aber mit einem verschwenderischen Ressourcenverbrauch, und dort der öffentliche Verkehr, zwar effizient, aber lieblos und in Linienverkehren stranguliert – überwinden und neu definieren. Der Betrieb solcher Systeme verändert auch die Berufsbilder. Menschen werden immer noch gebraucht, aber eben nicht mehr zum Chauffieren.

"Wenn wir selbstfahrende Autos in einer Stadt wie San Francisco mit ihrem Nebel, Hügeln und Verkehr fahren lassen können –werden sie so gut wie überall funktionieren", sagt Cruise-Chef Kyle Vogt. Foto: EPA / John G. Mabanglo

Natürlich kommt das alles nicht über Nacht. Taxi- und Mietwagen werden in der Übergangsphase an Bedeutung gewinnen, weil sie den Prototyp dieser neuen Angebote repräsentieren. Der klassische öffentliche Verkehr wird sich deutlich verändern: Downsizing und Upscaling beschreibt die Perspektive, die den operativen Betrieb völlig verändert und gravierende Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hätte. Auch die industriepolitischen Disruptionen sind bedeutend – die Autohersteller würden praktisch zu Zulieferern eines neuen Systems –, aber die Aussichten auf ein nachhaltiges Transportsystem eben auch beeindruckend. Doch Einführung und Umsetzung benötigen sehr viel Mut, und der Erfolg wäre nicht garantiert. Es ist daher letztlich müßig, über solche Systeme zu schreiben, denn sie werden in Europa gar nicht entwickelt. Wir haben ja Angst. (Andreas Knie, 2.9.2023)