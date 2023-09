Jubel bei der starken Spielgemeinschaft Altach/Vorderland. APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Altach - Die Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland hat im Schlager der 2. Runde der Frauen-Fußball-Bundesliga gegen Sturm Graz am Freitag einen 2:0-Sieg gefeiert. Die Vorarlbergerinnen halten als Spitzenreiter weiter beim Punktemaximum samt imposantem Torverhältnis von 10:0. Vor 826 Fans in der Cashpoint Arena trafen Anna Bereuter (5.) und Vera Marie Ellgaß (8.) bereits in der Anfangsphase. Die Grazerinnen kassierten im zweiten Spiel unter Sargon Duran die erste Niederlage.

"Wir wussten, dass wir hier im Ländle eine Top-Performance brauchen, um Punkte mitzunehmen. Das haben wir leider nicht geschafft. Gratulation an Altach, sie haben sich diesen Sieg erarbeitet und verdient gewonnen", sagte Duran. Damit wurde auch die Generalprobe vor dem Start in die Champions-League-Qualifikation verpatzt. Am Mittwoch geht es im Halbfinale der 1. Quali-Runde auswärts gegen Twente Enschede. Bereits am Samstag treffen Altach und Sturm neuerlich aufeinander - dann allerdings in der Männer-Bundesliga im selben Stadion. (APA, 1.9.2023)