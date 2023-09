Iga Swiatek ist weiter voll auf Kurs Titelverteidigung. AFP/KENA BETANCUR

New York - Titelverteidigerin Iga Swiatek hat mit einer Demonstration ihrer Extraklasse bei den Tennis-US-Open das Achtelfinale erreicht. Die Polin deklassierte am Freitag die Slowenin Kaja Juvan mit 6:0,6:1 und ließ dabei nur 15 Punkte ihrer besten Freundin auf der Tennis-Tour zu. Nach 49 Minuten verwertete Swiatek den ersten Matchball. Beim Grand-Slam-Turnier in New York hat die Weltranglistenerste dieses Jahr damit weiter keinen Satz verloren und nur neun Spiele abgegeben.

"Ich habe es nicht gemocht, gegen meine beste Freundin zu gewinnen. Ich wusste, dass ich fokussiert bleiben musste und nicht daran denken durfte", sagte Swiatek im Interview im Louis Armstrong Stadium nach dem 49-Minuten-Match. "Ich habe nicht viele Freunde, aber sie ist meine beste Freundin." Die 22-Jährige peilt bei den US Open ihren insgesamt fünften Grand-Slam-Triumph an.

Weiter im Geschäft ist auch Karolina Muchova, die als Nummer zehn gesetzte Tschechin gewann gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend 7:6(0),6:3. Muchova spielt gegen die ungesetzte Chinesin Wan Xinyu um ein Ticket fürs Viertelfinale. Erster Achtelfinalist bei den Männern ist Tommy Paul (Nr. 14), der US-Amerikaner schaltete den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (21) in vier Sätzen aus. (APA, 1.9.2023)