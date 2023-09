Goldbesitzer sind nun gemeint – FPÖ und Sebastian Kurz dürfen nicht fehlen in der ersten "ZDF Magazin Royale" nach Sommerpause

Jan Böhmermann ist wieder da. Und wenn sein "Nazis mit Substanz"-Tweet für eine konservative deutsche Oppositionspartei so eingeschlagen hat, dann lässt ein Wirkungssatiriker den Spruch nicht in der Sommerpause liegen. Im ersten "ZDF Magazin Royale" der Saison sind also Besitzer von Gold "Nazis mit Substanz".

"Gold ist eine Drecksau": Jan Böhmermann startet in die Herbstsaison 2023 ZDF Magazin Royale Screenshot

Zu dem Schluss kommt Böhmermann nach gut 20 Minuten schnellem Ritt durch die gänzlich glanzlosen Seiten des Goldes von Quecksilber beim Abbau, oft mit Kinderarbeit, Mord und Finanzierung von Söldnertruppen wie Wagner, bis zu NS-Schlüsselkraft und Kriegsverbrecher Hermann Görings vergoldeter Pistole. "Gold ist einfach eine Drecksau", greift Böhmermann zu hier geläufigen Fachbegriffen – "oder haben Sie Gold schon einmal im Ethikrat sitzen sehen?"

"Gold arbeitet sogar mit Österreichern"

Die Degussa – Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt – profitierte von geraubtem Gold jüdischer Opfer des Nationalsozialismus, eine Tochterfirma lieferte das in den Gaskammern verwendete Gas Zyklon B, referiert Böhmermann. Und: Der heutige Besitzer der Marke habe die AfD früh unterstützt, die Degussa Goldhandel Geschäfte mit dem Kopf der 2022 von der Polizei ausgehobenen "Reichsbürger"-Terrorgruppe gemacht, ihr ehemaliger, inzwischen abgesetzter Geschäftsführer sei als "Crash-Prophet" herumgereicht worden, der mit Hingabe Wirtschaftskrisen herbeiredete.

Unterwegs lässt ein Böhmermann das Golddepot der Wiener FPÖ in einer Pension in Lienz in Osttirol nicht rechts liegen. "Ja schämt sich Gold denn für gar nichts? Leider nein!", ruft er: "Gold arbeitet sogar mit Österreichern zusammen."

"Gold-Basti"

Wenn Böhmermann Österreich sagt, muss er auch Sebastian Kurz sagen: "Was gibt es Neues vom Gold-Basi, der österreichischen politischen Nationalreserve?" Das "ZDF Magazin Royale" blendet den ehemaligen Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian auf einer Stadiontribüne ein, in einer Runde mit dem ungarischen Premier Viktor Orbán, dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und dem bosnischen Serbenführer Milorad Dodik. Böhmermann: "Vier goldige Sakko-Hooligans, die gemeinsam Freiheits-Bengalos zünden. Seid ihr schon geimpft gegen die Demokratie", betextet der ZDF-Comedian die Szene: "Ja, ich bin schon geimpft, der Sebastian Kurz, nur weiter so!"

Böhmermanns Fazit: "Wenn Sie Gold gut finden und besitzen, sind Sie ein Nazi mit Substanz, und diese Substanz heißt Gold." Sein Schluss daraus: "Schicken Sie uns ihr ganzes Gold" – an eine Redaktionsadresse in Vaduz in Liechtenstein.

Und der – etwa schon von "Welt"-Herausgeber Stefan Aust und vom inzwischen abgesetzten Chef des deutschen Bundesamts für Cybersicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, geklagte – Wirkungssatiriker verabschiedet sich mit: "Wir sehen uns vor Gericht - oder nächste Woche wieder hier." (fid, 2.9.2029)