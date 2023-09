Nach zunehmenden Problemen mit der Vollstreckung von Todesstrafen sind mehrere US-Bundesstaaten auf der Suche nach neuen Hinrichtungsmethoden. Dabei gerät die Idee, Menschen via Zuleitung von Stickstoff die Luft um Atmen zu nehmen, wieder zunehmend in den Fokus. Verkauft wird das unter dem Namen "Stickstoffhypoxie", wobei es sich allerdings nicht um einen medizinischen Terminus handelt, sondern um ein von Freunden dieser Hinrichtungsmethode erfundenes Wort, das wissenschaftlich klingen soll. Im Kern geht es dabei darum, der von Verurteilten geatmeten Luft den nötigen Sauerstoff zu entziehen, sodass diese nur noch reinen Stickstoff atmen. Dies soll, sagen Befürworter, für die Todeskandidaten schmerzlos und kaum merkbar sein – sie verweisen dabei auf Unfälle mit Sauerstoffentzug in großer Höher oder in geschlossenen Räumen, bei denen sich die Opfer ihrer misslichen Lage oft nicht bewusst gewesen seien.

Keine Daten aus der Praxis

Zum Einsatz gekommen ist eine solche Methode bisher aber nie – es fehlt daher, logischerweise, an Daten aus dem echten Leben. Und genau das ist auch der Grund für zahlreiche rechtliche Beschwerden, die bisher zur Causa eingelangt sind. Menschen würden bei Anwendung der neuen Methode, die mittlerweile in den drei Bundesstaaten Oklahoma, Mississippi und Alabama offiziell zugelassen ist, zu Versuchstieren degradiert, lautet das Argument. Damit wäre die Anwendung der Todesstrafe auch juristisch anfechtbar: Die US-Verfassung verbietet "grausame und ungewöhnliche" Hinrichtungsmethoden. Und auch, wenn über die Grausamkeit der Methode selbst Dissens herrscht, als ungewöhnlich kann eine nie getestete Hinrichtungsmethode allemal gesehen werden.

Ein Verurteilter in Missouri scheiterte 2019 mit dem Versuch, "Stickstoffhypoxie" statt der Giftspritze für sich selbst einzuklagen. Das Oberste US-Gericht beschied ihm, dies sei nicht möglich, weil die Methode "noch nie auf der Welt angewandt wurde".

Exekutionen mit der Todesspritze werden für US-Bundesstaaten zunehmend schwieriger. Sie suchen daher nach neuen Methoden. AP

Der Bundesstaat Alabama will nun aber einen neuen Anlauf nehmen. Hingerichtet werden soll Kenneth Smith, an dessen Auswahl für die neue Methode es ebenfalls Kritik gibt: Smith sollte nämlich schon einmal im vorigen Jahr getötet werden, seine Exekution mit der Giftspritze scheiterte aber. Er selbst erlitt dabei so schwere Schmerzen, dass sein Anwaltsteam von Folter sprach (die in den USA ebenfalls verboten ist). Dass ausgerechnet Smith nun für einen "Versuch am Menschen" herangezogen werde, sei eine zusätzliche Grausamkeit, argumentieren sie.

Kenneth Smith sitzt seit 1988 in der Todeszelle. Im Vorjahr scheiterte seine Hinrichtung unter Schmerzen, nun soll er mit einer neuen Methode umgebracht werden. AP

Sie verweisen zudem darauf, dass das neu veröffentlichte Planungsdokument der Justizbehörden in Alabama, in dem der Ablauf einer ordnungsgemäßen Hinrichtung geschildert wird, äußerst dürftig sei – somit sei auch der humane Ablauf der Hinrichtung nicht gewährleistet. Smith war 1988 für einen Auftragsmord verurteilt worden. Die Geschworenen plädierten damals mit elf zu eins Stimmen für eine lebenslange Haftstrafe, der zuständige Richter aber überstimmte sie.

Jede dritte Exekution problembehaftet

Die Diskussion ist eine Folge der zunehmenden Schwierigkeiten, die US-Bundesstaaten bei der Vollstreckung der Todesstrafe haben. Aufgrund zahlreicher Gerichtsprozesse wird de facto nur noch via Todesspritze getötet – die letzte Hinrichtung mit einer anderen Methode erfolgte 2020 in Tennessee durch den elektrischen Stuhl (Erschießungskommando 2010 in Utah, Gaskammer 1999 in Arizona, Erhängen 1996 in Delaware). Und auch dabei musste in den vergangenen Jahren mehrfach die genaue Methode geändert werden, weil viele Hersteller der dafür nötigen Medikamente ihre Zustimmung verweigerten oder die Produkte, etwa aus Europa, nicht mehr eingeführt bzw. ausgeführt werden dürfen.

Jede dritte Hinrichtung in den USA verlief laut einem Bericht des Death Penalty Information Center (DPIC) von Ende 2022 im vergangenen Jahr nicht nach Plan. Immer wieder erleiden die Verurteilten dabei Qualen und Schmerzen. (Manuel Escher, 2.9.2023)