Wien – Der Wiener Donauturm zählt zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das große Highlight ist das Turmcafé in schwindelerregender Höhe mit Panoramablick auf Wien. Ein Drehmechanismus sorgt normalerweise dafür, dass sich das Café langsam um die eigene Achse dreht und so den Besuchern, während sie bei Tisch sitzen, einen Perspektivenwechsel bietet. Nach fast 60 Jahren in Betrieb hat der Drehmechanismus jedoch wegen eines starken Unwetters und der darauffolgenden Reparatur Schäden erlitten, wodurch sich das Café bis auf weiteres nicht mehr dreht.

Der Donauturm im 22. Wiener Gemeindebezirk. IMAGO/Volker Preußer

"Aufgrund eines bedauerlichen Fehlers während der letzten Reparatur erlitt das System einen irreparablen Schaden", heißt es auf der Website des Donauturms. Aufgrund des Alters seien einige Ersatzteile nicht mehr verfügbar, es soll daher ein "neuer technischer Antrieb" eingebaut werden. Aktuell sei man auf der Suche nach geeigneten Angeboten. Wegen Lieferzeiten und der anschließenden Montage sei noch unklar, wann sich das Café wieder zu drehen beginnt. (ste, 2.9.2023)