Leclerc startet von Platz drei im Heimrennen in Italien. Red Bull will trotzdem den 14. Sieg im 14. Saisonrennen

Ferrari will sich im Heimrennen zurückmelden: Charles Leclerc und Carlos Sainz. AP/Luca Bruno

Monza - Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat sich in einem Hundertstelkrimi beim Qualifying für den Großen Preis von Italien durchgesetzt und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Pole Position weggeschnappt. Der Spanier verzückte am Samstag die Tifosi auf dem Highspeedkurs in Monza und war 13 Tausendstelsekunden schneller als Verstappen im Red Bull. Charles Leclerc (+0,067 Sek.) im zweiten Ferrari startet im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/ORF 1, Sky) von Platz drei.

George Russell (Mercedes) wurde Vierter, knapp vor Sergio Perez im zweiten Red Bull und dem erneut starken Williams-Piloten Alexander Albon. Für Sainz war es einen Tag nach seinem 29. Geburtstag die vierte Pole Position seiner Karriere, für Ferrari der erhoffte erste Startplatz beim Heimrennen. "Das war so ein intensives Qualifying. Eigentlich waren wir alle drei gleichauf. Ich habe so hart gepusht", sagte Sainz vor den frenetisch jubelnden Fans in Ferrari-Rot.

Verstappen peilt am Sonntag seinen zehnten Sieg in Folge an, womit der 25-jährige Niederländer einen Rekord aufstellen würde. "Wir haben Fortschritte gemacht, in Monza ist es so eng. Ich freue mich, Zweiter zu sein. Ich werde natürlich versuchen, das Rennen zu gewinnen", sagte der Vorjahressieger. Für den Austro-Rennstall Red Bull geht es um den 14. Sieg im 14. Saisonrennen. (APA, 2.9.2023)

Ergebnisse des Samstag-Qualifyings für den GP von Monza

1. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 1:20,294 Min.

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,013 Sek.

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,067

4. George Russell (GBR) Mercedes +0,377

5. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,394

6. Alexander Albon (THA) Williams +0,466

7. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,491

8. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,526

9. Lando Norris (GBR) McLaren +0,685

10. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +1,123

11. (in Q2 ausgeschieden) Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:21,594

12. Liam Lawson (NZL) AlphaTauri 1:21,758

13. Nico Hülkenberg (GER) Haas 1:21,776

14. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:21,940

15. Logan Sargeant (USA) Williams 1:21,944

16. (in Q1 ausgeschieden) Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:22,390

17. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:22,545

18. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:22,548

19. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:22,592

20. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:22,860

Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1 und Sky)