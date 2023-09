Die spielstarken Steirer holen nach zwei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg, der WAC kassiert die zweite Pleite in Folge

Knopf aufgegangen: Maximilian Entrup schießt Hartberg zum Sieg. APA/GERT EGGENBERGER

Wolfsberg - Der TSV Hartberg hat nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Die Steirer feierten am Samstag gegen den WAC einen 3:0-(1:0)-Auswärtssieg und schoben sich damit in der Tabelle zumindest vorerst auf Platz vier. Maximilian Entrup (7., 65.) und Rückkehrer Donis Avdijaj (62.) trafen gegen die Wolfsberger, die nun schon seit fünf Runden auf einen Dreier warten.

Die Hartberger erwischten einen gelungenen Start und wurden bereits nach 65 Sekunden erstmals gefährlich. Entrup legte für Tobias Kainz ab, dessen Schuss aus guter Position verfehlte jedoch klar das Tor. In der 5. Minute scheiterte Entrup noch an WAC-Goalie Hendrik Bonmann, zwei Minuten später machte es der Ex-Rapidler aber besser und überwand Bonmann nach Pass von Manuel Pfeifer mit einem Lupfer. Zunächst wurde auf Abseits entschieden, der Videoassistent schritt ein und gab das Tor.

Die Wolfsberger fanden erst nach rund 20 Minuten etwas besser in die Partie, doch nach Chancen von Thomas Sabitzer (21./Kopfball daneben) und Thierno Ballo (22./Hartberg-Tormann Raphael Sallinger parierte) war das Pulver der Gastgeber auch schon wieder verschossen. Die letzte Offensivaktion vor der Pause gehörte den Hartbergern, Bonmann blieb gegen Dominik Frieser Sieger (45.+2).

WAC-Trainer Manfred Schmid reagierte zur Pause mit einem Dreifach-Wechsel, unter anderem musste Kapitän Mario Leitgeb in der Kabine bleiben. Die Tausche schienen zunächst Wirkung zu zeigen, die Wolfsberger wurden druckvoller und kamen dem Ausgleich in der 46. Minute nahe, als Sallinger einen Schuss aus spitzem Winkel von Nikolas Veratschnig entschärfte.

100 Euro von der Präsidenten für die Fans

Allerdings brachten die Hartberger die Partie bald wieder unter Kontrolle und sorgten nach einer guten Stunde mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Entrup spielte zur Mitte, Bonmann ließ den Ball passieren und der kurz zuvor eingewechselte Avdijaj musste nur noch ins leere Tor vollenden. Das 3:0 für den TSV resultierte aus einem Konter. Christoph Lang schickte den aus der eigenen Hälfte startenden Entrup, und der Stürmer erzielte zwischen die Beine von Bonmann sein fünftes Saison-Tor.

Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl war nach dem dritten Tor dermaßen entzückt, dass sie sich zum Auswärtsfansektor begab und dort zwecks Getränke-Versorgung einige 100-Euro-Scheine an die mitgereisten Anhänger verteilte. Unterdessen betrieb der WAC vergeblich Schadensbegrenzung - Sallinger war bei einem Schuss von Bernhard Zimmermann zur Stelle (75.) und Adis Jasic ließ eine gute Kopfball-Gelegenheit aus (83.). (APA, red, 2.9.2023)

Fußball-Bundesliga (6. Runde):

WAC - TSV Hartberg 0:3 (0:1). Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 3.100, SR Pfister

Tore:

0:1 ( 7.) Entrup

0:2 (62.) Avdijaj

0:3 (65.) Entrup

WAC: Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Kennedy (46. Piesinger), Scherzer - Tijani, Leitgeb (46. Jasic), Altunashvili - Bamba (62. Zimmermann), Sabitzer (67. Röcher), Ballo (46. Rieder)

Hartberg: Sallinger - Heil, Steinwender (91. Halwachs), Bowat, Pfeifer - Diakite - Frieser (58. Avdijaj), Lang (91. Komposch), Kainz, Prokop (80. Sangare) - Entrup (81. Fillafer)

Gelbe Karten: Veratschnig bzw. Avdijaj

Stimmen

Manfred Schmid (WAC-Trainer): "Es war unsere schlechteste Saisonleistung, wir waren fehlerhaft. Körperlichkeit, Zweikampfverhalten und Passspiel waren nicht gut, teils abenteuerlich. Unsere hundertprozentigen Torchancen haben wir leider wieder nicht genutzt, da hätten wir sogar führen können, ohne gut gespielt zu haben. Es sind teils Dinge passiert, die ich von meiner Mannschaft so nicht kenne. Für uns ist das ein Alarmzeichen, dass du so gegen niemanden gewinnen kannst, es war enttäuschend. Die Startphase war mir unerklärlich, eigentlich wollten wir Fußballspielen, hatten Selbstvertrauen und dann haben wir unerklärliche Bälle gespielt. Nach der Umstellung in der Pause waren wir gut im Spiel und bekommen wieder ein Tor nach Tormannfehler und beim dritten fehlt die Restabsicherung. Banale Dinge haben uns das Spiel gekostet. Ich habe in den letzten Monaten diese Verunsicherung nicht mehr gesehen, heute ist das wieder aufgepoppt, dass Unsicherheiten kommen und in einzelnen Aktionen keine Vertrauen da ist. Man darf das alles heute aber nicht überbewerten, es war einiges gut bisher, wir haben auch das Gefühl, dass wir mehr als sechs Punkte haben müssten. Wir arbeiten konzentriert weiter und es wartet auch viel Arbeit auf uns."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Meine Mannschaft hat sich dafür belohnt, dass sie mit einer geschlossen guten Leistung einen Gegner sehr gut im Griff hatte. Über weite Phasen war das sehr abgeklärt, nur bei ein paar Chancen des Gegners hätte man es noch besser machen können. Insgesamt hatten wir auf vieles, was der WAC ins Spiel einbringen wollte, gute Antworten. Es zeigt, wenn wir unser Spiel wirklich 90 Minuten auf den Platz bringen, können wir jeden Gegner schlagen. Dass Donis (Avdijaj, Anm.) reinkommt, mit voller Entschlossenheit auf diesen Ball geht, den Fehler des Gegners nützt und sein Comeback mit einem Tor belohnt, freut mich riesig. Er blüht in Hartberg auf und verhält sich in der Kabine und am Platz gleich, er gibt sein ganzes Herz für diesen Club. Dass Max (Entrup, Anm.) auch zweimal trifft, freut mich für ihn, er hat - ohne die Leistung der anderen schmälern zu wollen - ein richtig gutes Spiel gemacht."