Miron Muslic ist im Ausland erfolgreich. APA/AFP/BELGA/KURT DESPLENTER

Brügge - Der österreichische Fußball-Trainer Miron Muslic hat mit Cercle Brügge in der belgischen Jupiler Pro League die Tabellenführung übernommen. Der frühere Ried- und FAC-Coach feierte am Samstag mit seiner Truppe einen 2:1-Sieg gegen KVC Westerlo und führt die 16er-Liga nach sechs Spielen mit zwölf Punkten vorübergehend an.

Allerdings hat das punktegleiche Anderlecht ein Spiel weniger absolviert, FC Brügge und KAA Gent (je 10) direkt dahinter haben gar zwei Partien weniger. (APA, 2.9.2023)