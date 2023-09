Strauchelt nur kurz: Carlos Alcaraz. AFP/KENA BETANCUR

New York - Der topgesetzte Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat bei den Tennis-US-Open seinen ersten Satzverlust hinnehmen müssen, aber doch das Achtelfinale erreicht. Der 20-jährige Spanier musste am Samstag beim 6:2,6:3,4:6,6:3 gegen den Briten Daniel Evans (Nr. 26) seine bisher härteste Bewährungsprobe bei dieser Auflage des Grand-Slam-Turniers von New York bestehen. Bei den Frauen kam u.a. Aryna Sabalenka in die Runde der letzten 16.

In einem unterhaltsamen Match war Alcaraz nie nahe einer Niederlage, im vierten Satz wehrte er alle Angriffe von Evans ab - bei einem der zahlreichen spektakulären Schläge des Jungstars schaute der 33-Jährige nur ungläubig und warf seinen Schläger frustriert ins Netz. "Es war ein ziemlich gutes Match", sagte Alcaraz. "Es waren großartige Punkte dabei, die uns beide lächeln ließen."

Der aktuelle Weltranglistenerste trifft nun unerwartet auf Matteo Arnaldi. Der Italiener überrascht bei seiner ersten US-Open-Teilnahme, sein Glanzstück lieferte der 22-Jährige mit einem klaren 6:3,6:4,6:3 gegen den Briten Cameron Norrie (Nr. 16). Dessen Landsmann Scott Draper wiederum verhinderte in vier Sätzen, dass mit Michael Mmoh ein fünfter US-Amerikaner im Achtelfinale steht. Kommt übrigens Frances Tiafoe (10) im Achtelfinale über den Australier Rinky Hijikata hinweg, steht fix zumindest ein Lokalmatador im Halbfinale.

Die 25-jährige Sabalenka hatte im ersten Match des Tages der Französin Clara Burel in der dritten Runde mit 6:1,6:1 in 60 Minuten keine Chance gelassen. Die in den vergangenen beiden Jahren in New York im Halbfinale gestandene Belarussin trifft in der Runde der besten 16 auf Daria Kasatkina, die Russin bezwang die belgische Qualifikantin Greet Minnen 6:3,6:4. Sabalenka kann nach den US Open zur Nummer eins werden, dafür muss sie bei diesem Major mindestens so gut abschneiden wie die polnische Spitzenreiterin Iga Swiatek.

Eine weitere US-Hoffnung bei den Frauen neben Coco Gauff ist weiterhin Madison Keys, die Nummer 17 des Turniers gab der Russin Liudmila Samsonowa (14) in drei Sätzen das Nachsehen. (APA, 2.9.2023)