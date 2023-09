Am Freitag hatten Rechtsextreme Migranten in Zypern attackiert. Die Demonstration am Samstag gegen Rassismus verlief friedlich

"Tausche Rassisten gegen Geflüchtete", steht auf einem Schild der Kundgebung. IMAGO/Kostas Pikoulas

Limassol – Einen Tag nach Attacken gegen Migranten und Flüchtlinge sind am Samstagabend in der zypriotischen Hafenstadt Limassol Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Faschismus und Rassismus zu demonstrieren. "Zerschlagt den Faschismus – in Limassol und überall", skandierten die Demonstranten. Die Demonstration verlief nach Angaben der Polizei friedlich, berichtete der zypriotische Rundfunk (RIK) am Sonntag.

Rechtsextreme Angriffe

Am Freitagabend hatten Hunderte Vermummte in Limassol Geschäfte von Migranten beschädigt und die Menschen selbst angegriffen. Sie warfen Brandsätze und Steine und zündeten Mülltonnen an. Die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein, fünf Menschen wurden verletzt, es gab 13 Festnahmen. Bei den Vermummten soll es sich Medienberichten zufolge um Rechtsextreme gehandelt haben.

Am Freitag hatten Rechtsextreme Geschäfte von Migranten angegriffen IMAGO/Kostas Pikoulas

Der zypriotische Präsident Nikos Christodoulidis verurteilte diese Angriffe und erklärte, er schäme sich für das, was passiert sei. Die Polizei zeigte in der Nacht im gesamten Stadtzentrum von Limassol starke Präsenz, berichtete der zypriotische Rundfunk am Sonntag.

Laut zypriotischem Innenministerium machen Flüchtlinge und Migranten sechs Prozent der Bevölkerung aus. Die kleine Inselrepublik verzeichnet – gemessen an der Bevölkerungszahl – mit Abstand die meisten Asylanträge pro Jahr in der EU. Die Flüchtlingslager sind überfüllt, vielerorts haben sich Ghettos gebildet, in denen die Menschen in Armut leben. (APA, 3.9.2023)