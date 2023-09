Beny Steinmetz bei einer gerichtlichen Anhörung in Genf im September 2022. AP

Jerusalem – Der israelische Bergbaumagnat Beny Steinmetz ist in Zypern aufgrund eines rumänischen Haftbefehls festgenommen worden. Dies meldete ein Sprecher von Steinmetz am Sonntag. Der 67-Jährige steht im Mittelpunkt eines Falles, der mehrere Jahre zurückliegt und mit seiner Beteiligung an einer Gruppe zusammenhängt, die versucht haben soll, sich illegal Bodenrechte in Rumänien zu sichern.

Steinmetz wurde bereits in anderen europäischen Ländern aufgrund des von Rumänien ausgestellten Haftbefehls verhaftet, später aber wieder freigelassen. Es wird erwartet, dass er im Laufe dieser Woche vor einem zyprischen Gericht erscheinen wird.

Steinmetz wurde am Donnerstag "bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Larnaca aufgrund eines von den rumänischen Behörden ausgestellten Europäischen Haftbefehls festgenommen, der bereits in verschiedenen europäischen Ländern, darunter Griechenland und Italien, aufgehoben wurde", teilte sein Sprecher mit. Die zypriotische Polizei gab zunächst keinen Kommentar ab.

In der Schweiz ist Steinmetz in einen weiteren Rechtsstreit verwickelt, in dem er der Korruption in einem Fall von Explorationsgenehmigungen für Eisenerzvorkommen in Guinea für schuldig befunden wurde. "Beny Steinmetz begrüßt die Gelegenheit, in einem weiteren europäischen Staat Recht zu bekommen, nämlich in Rumänien, einem Land, das für seine Missachtung der Menschenrechte berüchtigt ist", sagte Steinmetz' Sprecher in einer Erklärung. (red, Reuters, 3.9.2023)