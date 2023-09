Für den Sturz eines so brutalen Regimes wie in Syrien ist in der Regel eine Interessengemeinschaft völlig diverser Gruppen vonnöten

Die Friedhofsruhe in Syrien wird derzeit gestört: In Daraa, wo der Aufstand gegen das Assad-Regime vor zwölf Jahren begann, und in den Drusengebieten demonstrieren die Menschen gegen ihre unerträgliche Lage. Die Proteste sind wirtschaftlich bedingt, waren aber bald vom Ruf nach dem Abgang von Bashar al-Assad, der auch schon wieder unglaubliche 22 Jahre herrscht, begleitet.

Sogar Bevölkerungsteile, die sich nach 2011 nicht gegen Assad stellten – wie die Drusen – oder sogar für ihn kämpften – die Alawiten –, zeigen ihren Unmut. IMAGO/Rami Alsayed

Viele Beobachter und Beobachterinnen fühlen sich an 2011 erinnert, als die Hoffnung auf einen demokratischen Wechsel in Syrien noch intakt war. Könnte eine neue Protestwelle Assad diesmal zum Verhängnis werden? Wie lange kann ein Regime, das nichts als Repression, Krieg und Not zu bieten hat, überleben? Sogar Bevölkerungsteile, die sich nach 2011 nicht gegen Assad stellten – wie die Drusen – oder sogar für ihn kämpften – die Alawiten –, zeigen ihren Unmut. Sie fühlen sich im Stich gelassen beziehungsweise nicht honoriert.

Wenn Menschen nichts zu verlieren haben, können sich unerwartete Dynamiken entwickeln. Für den Sturz eines so brutalen Regimes, das militärisch von außen unterstützt wird, ist in der Regel jedoch eine Interessengemeinschaft völlig diverser Gruppen vonnöten. In Syrien ist das durch den Krieg im vergangenen Jahrzehnt nicht wahrscheinlicher, sondern unwahrscheinlicher geworden. Der Hass untereinander ist nicht kleiner, sondern größer. Und die Region hat sich – zumindest einstweilen – mit dem Verbleib Assads abgefunden. (Gudrun Harrer, 4.9.2023)