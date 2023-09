Na endlich: Lennard Kamna gewinnt auch eine Etappe bei der Vuelta. AFP/JOSE JORDAN

Caravaca de la Cruz - Der Deutsche Lennard Kämna hat am Sonntag die neunte, vom Wetter beeinträchtigte Etappe der 78. Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der Bora-Profi kam nach dem letzten Anstieg am Collado de la Cruz in Caravaca de la Cruz solo ins Ziel, Matteo Sobrero (ITA/Jayco) wurde nach 184,5 km vor Chris Hamilton (AUS/dsm) Zweiter. Gesamt führt weiter der US-Amerikaner Sepp Kuss. Die drei Stars Remco Evenepoel, Primoz Roglic und Jonas Vingegaard fuhren fast zeitgleich ins Ziel.

Dieses wurde der Sicherheit wegen rund 2 km vor der ursprünglich geplant gewesenen Stelle genommen. Nach langer Zeit hatte es in dieser Region wieder einmal geregnet, außerdem spielte der Wind eine Rolle. Kämna attackierte auf dem 8,2 Kilometer langen Schlussanstieg rund fünf Kilometer vor dem Ziel und setzte sich bei 5,4 Prozent Steigung aus einer ursprünglich acht Fahrer starken Spitzengruppe durch. Der 26-Jährige hat damit bei allen drei großen Landesrundfahrten ein Teilstück gewonnen.

Nach dem ersten Ruhetag wartet am Dienstag das Einzelzeitfahren über 25,8 Kilometer. Dabei verspricht vor allem das Duell des belgischen Zeitfahrweltmeisters Evenepoel mit Vingegaard große Spannung. Der Skandinavier hatte bei der Tour de France im Kampf gegen die Uhr die Konkurrenz beherrscht. (APA, 3.9.2023)

Vuelta á España Männer - 9. Etappe (Cartagena - Collado de la Cruz de Caravaca/184,5 km):

1. Lennard Kämna (GER) Bora 4:28:59 Std.

2. Matteo Sobrero (ITA) Team Jayco +13 Sek.

3. Chris Hamilton (AUS) Team dsm +1:12 Min.

Weiter: 85. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +13:23

Gesamtwertung:

1. Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 35:23:30 Std.

2. Marc Soler (ESP) UAE Team Emirates +43 Sek.

3. Lenny Martinez (FRA) Groupama-FDJ +1:02 Min.

Weiter: 135. Bayer +1:33:01 Std.