In seinem Gastkommentar schreibt AHS-Lehrer und Dozent Georg Cavallar über den Quereinstieg in den Lehrberuf und die damit verbundenen potenziellen Gefahren.

Die Misere begann schon vor Jahren mit dem Fehlen einer vorausschauenden Personalplanung. Nach der verschlafenen Vorbereitung auf eine vorhersehbare Pensionierungswelle im Schuldienst hoffen nun viele Verantwortliche, dass Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in den Lehrberuf die Personallücken füllen werden.

Die Schultüten sind gepackt, heute beginnt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr. In manchen Klassen stehen heuer auch Lehrerinnen und Lehrer ohne abgeschlossene pädagogische Ausbildung. Ihr Quereinstieg lindert den Lehrkräftemangel. Getty Images/iStockphoto

Laut neuer Dienstrechtsnovelle reichen dafür ein "fachverwandtes", also kein facheinschlägiges Studium und mindestens drei Jahre Berufspraxis. Außerdem ein zweiwöchiger Kurs vor Semesterbeginn und absolvierte Lehrveranstaltungen an einer pädagogischen Hochschule (PH) innerhalb von fünf Jahren in Didaktik und Pädagogik im Umfang von 60 Credits. "Man ist dann quasi gleichwertig wie ein Lehrer, deswegen muss die Qualität gegeben sein", sagt Andreas Schnider, Vorsitzender der Quereinsteiger-Zertifizierungskommission. Das klingt nach Wunschdenken.

Fordernder Alltag

Ein zweiwöchiger, vor Semesterbeginn absolvierter Kurs ist schon sehr, sehr wenig, um auf die Herausforderungen der Schulrealität vorzubereiten. Denn neben der fachlichen Qualifikation sind didaktische und pädagogische Fähigkeiten wie eine kompetente Klassenführung oder Beziehungsarbeit gefragt. Wer so schnell in den Beruf einsteigt, bringt vielleicht Berufserfahrung aus anderen Bereichen in die Klassenzimmer, aber das kompensiert nicht vorhandene Defizite.

"Quereinsteiger verfügen über sehr viel praxisbezogenes, aber fachspezifisches Wissen", sagt Gudrun Pennitz, Vorsitzende der Professoren-Union, sie würden aber häufig bei der Vermittlung von Wissen scheitern. Die Gefahr besteht, dass diese Lehrkräfte schnell überfordert sind. Sie können den Schülerinnen und Schülern dann nicht das bieten, worauf diese eigentlich einen Anspruch haben – einen guten Unterricht. Dass das manche klassischen Lehrkräfte selbst nach mehrjähriger Praxis nicht schaffen, ist eine andere Geschichte.

Auf das Wie kommt es wieder einmal an. Als Lehrer wünscht man den Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern, dass sie Unterstützung erfahren. Ein fix etabliertes Coaching und Mentoring durch eine qualifizierte, erfahrene Lehrkraft in den ersten drei Jahren. Effiziente Hilfe also beim Learning by Doing. Warum drei Jahre? Drei Jahre benötigen Lehrkräfte im Allgemeinen, bis sie in der Schule "angekommen" sind. Zu befürchten ist allerdings, dass der Schwerpunkt auf Fortbildungen liegen wird – im schlimmsten Fall ein Absitzen von Seminaren, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachher über zu wenig Praxisbezug klagen.

Internationale Studie

Die Mehrheit der "Neuen" wird Betreuung bei den grundlegenden Fragen benötigen: Wie "überlebe" ich im Klassenzimmer? Welche Techniken bringen die Kinder und Jugendlichen zum Verstehen und Lernen? (Dazu gibt es übrigens ein ausgezeichnetes Buch von Doug Lemov: Unterrichte wie ein Champion.) Was mache ich, wenn ich von Jugendlichen oder Eltern beschimpft werde? Wie bleibe ich psychisch gesund? Das Unterrichtspraktikum hat hier geholfen, bis es – völlig verantwortungslos – aus Kostengründen abgeschafft wurde.

Andernfalls sind schnelle Frustration und Burnout-Symptome sehr wahrscheinlich. Eine internationale Studie von drei deutschen Universitäten hat ergeben, dass Lehrkräfte mit einem vollwertigen Lehramtsstudium zufriedener mit ihrem Beruf sind. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger fühlen sich hingegen schlecht vorbereitet, sind unzufriedener, und etwa 40 Prozent steigen auch wieder aus dem Lehrberuf aus.

Ob die Initiative "Klasse Job" ausreicht, um alle diese Probleme in den Griff zu bekommen? (Georg Cavallar, 4.9.2023)