Präsident Bola Tinubu nimmt am kommenden G-20-Gipfel in Indien teil

Vorbereitungen für den G-20-Gipfel. AFP/SAJJAD HUSSAIN

Abuja – Nigeria als größtes Land Afrikas erwägt eine Mitgliedschaft im Staatenbund G20 der weltweit wichtigsten Wirtschaftsmächte. Dies sei das Ergebnis von Konsultationen über Risiken und Vorteile einer solchen Mitgliedschaft, sagte ein Sprecher von Präsident Bola Tinubu am Sonntag. Tinubu werde auf Einladung des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi auch am G20-Gipfel am 9. und 10. September in Indien teilnehmen. Am Freitag hatte der Sprecher bereits erklärt, Nigeria wolle dort um ausländische Investitionen und globales Kapital zur Entwicklung der Infrastruktur werben.

Nigeria ist mit rund 211 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas und das siebtgrößte Land weltweit. Gemessen an der Wirtschaftskraft steht der größte Öl-Exporteur des Kontinents ebenfalls an der Spitze der afrikanischen Staaten, noch vor Südafrika und Ägypten. Bislang ist Südafrika das einzige Mitglied Afrikas bei den G20.

Die nigerianische Regierung setzt zur Verbesserung der Lebensbedingungen verstärkt auf Investitionen statt auf Kredite. Das Land kämpft mit einer schwachen Wirtschaftsentwicklung, einer hohen Staatsverschuldung, einer zweistelligen Inflationsrate und Mängeln bei der Energieversorgung. (Reuters, 3.9.2023)