Die S 1000 RR ist BMWs Supersportler und eines der schnellsten Straßenmotorräder weltweit. Die M 1000 RR legt noch eins drauf und ist somit das Nonplusultra der Marke, sowohl in der Leistung als auch beim Preis

Das Basismodell für die unten zu sehende nächste Eskalationsstufe heißt S 1000 RR. Leistet statt 212 "nur" 210 PS und trägt auch weniger Karbonfaser am Leib, sprich: trägt zwei Kilo mehr auf. Natürliches Habitat: Rennstrecke. Foto: Felix Pisecker

Seit 2021 gibt es bei BMW erstmals eine Maschine mit dem M-Logo, wie es auf deren Autos schon seit Jahrzehnten angebracht wird, teils vom Hersteller, teils vom Besitzer. Wie auch bei den vierrädrigen Modellen bedeutet das mehr Leistung, höherwertige Materialien und mehr Moneten in BMWs Geldbörserl.

Da es hier aber keinen Platz für einen Innenraum mit Alcantara-Sitzen gibt, heißt "hochwertige Materialien" hauptsächlich eines: Karbonfaser überall dort, wo es vertretbar ist, auf Metall zu verzichten.

Beeindruckende Werte

Es wurde an der Aerodynamik gefeilt, und die Winglets sind noch prominenter ausgefallen als bei der S-Version. Der Motor wurde leicht überholt und liefert jetzt 212 PS, bei nur 192 kg ist das mehr PS pro Kilogramm als jedes Straßenauto für Nicht-Millionäre. Mit 314 km/h ist die M damit auch schneller als BMWs gesamte Autoflotte, und erst letztes Monat konnte sie ihre beeindruckende Performance unter Beweis stellen, als durch sie der Streckenrekord beim Isle-of-Man-TT gebrochen wurde.

Das sind natürlich beeindruckende Werte, die die BMW hinter drei Italienern und der Kawasaki H2R bis fast an die Spitze der extremsten "straßentauglichen" Motorräder der Welt befördert.

S statt M? Kaum weniger

Damit befindet sie sich in guter Gesellschaft, allerdings sitzt es sich nicht wirklich komfortabel – auch auf der S 1000 RR nicht. Klar, im Vergleich zur M gibt die S zwei PS weniger her, wiegt zwei Kilo mehr, und die Fahrt in die Arbeit wird durch eine Schneckengeschwindigkeit von nur 303 km/h zu einem Geduldsspiel.

Abgesehen davon verzichtet man hauptsächlich auf größere Winglets, was bei sittlichen Geschwindigkeiten kaum merkbar sein sollte, und das ist leider das Tragische der M-Variante: Nicht viele Fahrer können ihre Verbesserungen auskosten und erst recht nicht auf öffentlichen Straßen. Schade, weil BMW ein Rennstreckenverbot in meinen Leihvertrag eingebaut hat – vermutlich schlau von ihnen.

M wie Marginal

Ansonsten sind die beiden fast ident und bieten eine überraschende Anzahl an Features, die jeder respektable Rennstall vermutlich gleich am ersten Tag rausreißen würde. Die Berganfahrhilfe ist trotz geringen Gewichts ganz praktisch, weil der Sitz doch relativ hoch ist und kleinere Fahrer auf Zehenspitzen stehen. Größere passen eh kaum drauf.

Sehr positiv aufgefallen ist die Qualität des Quickshifters, der butterweich schaltet, und die Existenz des Tempomaten, der nach ein paar kurvigen Landstraßen etwas Erholung bietet, wenn man aufrecht sitzend durchs Ortsgebiet fährt.

Reichweite ist natürlich keine Priorität gewesen, und BMWs Zahlen rechnen sich auf circa 254 km. Selbst mit Premium-Benzin etwas optimistisch: Um die 200 km sollte man vermutlich erwarten. Unebenheiten werden mehr oder weniger unzensiert an den Fahrer übermittelt, und der Bereifung wurde halbherzig das kleinstmögliche Profil verpasst. Es gibt zwar einen Regenfahrmodus, der die Traktionskontrolle verschärft, wohl fühlt man sich auf Nässe trotzdem nicht.

Nette Extras

Die BMW-App kann eine Routenbeschreibung auf dem Display anzeigen und speichert automatisch die gefahrene Route, optional lassen sich diese Aufzeichnungen von Geschwindigkeitsdaten bereinigen, keine Ahnung, warum man das machen möchte.

Im Endeffekt stellt sich die Frage, ob die S 1000 RR wirklich eine M-Version gebraucht hat; ob die Verbesserungen den Preis wert sind. Mit 40.250 Euro ist sie BMWs teuerste Maschine, 15.000 Euro über der S und sogar jenseits der größten Cruiser. In der Realität sind es bei den meisten Händlern sogar über 45.000 Euro. Die Verkaufszahlen scheinen bei beiden Modellen ähnlich zu sein, falls Sie aber nicht vorhaben, den Unterschied in Siegesprämien wettzumachen, würde ich bei der S-Version bleiben. (Felix Pisecker, 3.9.2023)