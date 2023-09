Die Welt soll in Ordnung kommen durch die Liebe – wieso ist das denn so schwierig? Neunte Folge der 27. Staffel der "Liebesg'schichten und Heiratssachen"

"Wenn ein Mensch den anderen liebt, dann ist die Welt in Ordnung." Die größte Leidenschaft der Tirolerin Burgi (67) ist das Stricken, das macht sie auch überall – am See, in der Warteschlange. Wie soll er sein, der Liebesmensch? Ein Kavalier ohne Bauch, mit strahlenden Augen, Humor, Intellekt und Stil.

Rund 500 Kilometer entfernt in Wien wohnt Herbert (88), er war Schuhmacher, reitet Islandpferde, tanzt und bewegt sich mit beeindruckender Geschmeidigkeit. Aus seiner Sicht ist die ersehnte Liebe mit 70 Jahren noch ein "Pupperl".

Burgi aus Tirol sieht die Welt dann in Ordnung, wenn ein Mensch den anderen liebt. Screenshot/ORF

Das Herz öffnen, Hautkontakt, Busserln mit einer ehrlichen, treuen, tierlieben Frau: Gerry (65) aus Oberösterreich lebt offensichtlich gut mit Sauna, Pool und Katzen – in einem Haus bemalt mit 15 Märchenmotiven. Die Schmetterlinge im Bauch fehlen ihm aber schmerzlich. In Linz wohnt Elfie (81), sie will nach bewegten Jahrzehnten einen ruhigen Mann, auf den man zählen kann. Rosemarie aus Wien ebenso – allerdings ist sie kein "Herzi-Schmerzi-Typ", sagt sie. Und ihr exaktes Alter ("60 plus plus") geht uns nichts an.

Die vielen Gesichter der Sehnsucht

Der Jüngste, Mario (46) aus dem Weinviertel, kokettiert mit seinen 164 Größenzentimetern und lässt uns wissen, dass auch hier Großes verborgen liegen könne. Er lockt mit Offenheit, er probiert gerne Neues aus. Auch Sex am Berg, im Wald.

Wieder hat Nina Horowitz sechs Mutige vor die Kamera geholt, diesmal in der neunten Folge der 27. Staffel der "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Wie viele Menschen allein leben und sich sehnen: Das gibt's doch nicht, dass die einander nicht finden! (Karin Bauer, 4.9.2023)

Weiterlesen:

Zwischen Beach Boys und Gilbert

Viel gesehene Kuppelreihe

Gleich "Verrückte" gesucht