Protestaktion der Letzten Generation im Juli in Wien beim Getreidemarkt und der Wienzeile. APA/BARBARA BUCHEGGER

Für rund 502.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Schuljahr. Für 42.500 ist es der allererste Schultag. Der Rest des Landes startet kommende Woche. Die Gruppe Letzte Generation nimmt das zum Anlass, um vermehrt Protestaktionen zu starten.

Das taten sie auch am ersten Schultag: in Wien etwa auf dem Schwarzenbergplatz, wo eine Sprecherin der Letzten Generation auch den Auftakt einer "Septemberwelle" ankündigte. Insgesamt vier Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich gegen 7.40 Uhr auf der Fahrbahn im Bereich des Schubertrings fest, meldete der ORF Wien. Auch die Mitglieder von "Omas gegen Rechts" sind demnach dabei gewesen. Die Polizei bestätigte kurz darauf auf der Plattform X, vormals Twitter, dass in dem Bereich eine nicht angezeigte Kundgebung stattfand. Kurz nach 8 Uhr war die Versammlung laut Polizei wieder aufgelöst.

Zeitgleich wurde aber auch in anderen Landesteilen protestiert, etwa in Graz auf dem Kaiser-Josef-Platz. Umfangreiche Staus waren die Folge davon. Auf der Plattform X kündigten die Aktivistinnen und Aktivisten verkündeten weitere Blockaden in Klagenfurt, Innsbruck und Wels an.

Wie es seitens der Innsbrucker Polizei zur APA hieß, marschierten in der Tiroler Hauptstadt circa 15 Personen auf der Innstraße in Richtung Westen. Laut ÖAMTC beschränkten sich die Verzögerungen auf einen Kilometer. Ein Polizeisprecher kündige Anzeigen an. Nach einer dreiviertel Stunde wurde die Aktion von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Innsbruck bei der Innbrücke selbstständig aufgelöst.

Die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation setzen sich für mehr Klimamaßnahmen ein wie etwa Tempo 100 auf der Autobahn. Bekannt sind sie vor allem dafür, durch Sitz- und Festklebeblockaden an neualgischen Punkten den morgendlichen Frühverkehr aufzuhalten.(red, 4.9.2023)