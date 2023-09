Krieg in der Ukraine Schulstart in der Ukraine – nach erzwungenem Exil

Nadija und Makar freuen sich auf das neue Schuljahr – nach einem Jahr im erzwungenen Exil: Die beiden ukrainischen Kinder hatten nach der russischen Invasion zusammen mit ihrer Mutter in Polen Zuflucht gefunden. Jetzt sind sie zurück in ihrer Heimat und werden in ihrer frisch renovierten Schule unterrichtet