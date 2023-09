Auch die Parks Primary School in Leicester, England ist vom Betonproblem betroffen. AP/Jacob King

London – Der montägige Schulstart in Großbritannien hat sich zum Politikum entwickelt. Der Grund: In dutzenden englischen Schulen mussten Räume und Gebäude wegen eines fehlerhaften Betons geschlossen bleiben. Es besteht Einsturzgefahr. Während die Regierung den betroffenen Schulen finanzielle Hilfen zusagt, wird sie von der Opposition kritisiert, das Problem zu spät angegangen zu sein.

Nicht mehr state of the art

Der problematische Beton trägt den Namen Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC). Der spezielle Porenbeton wurde bis in die 1980er-Jahre unter anderem in Wänden und Böden verbaut. Heute gilt er als deutlich schwächer als der traditionelle Beton und stellt damit ein Sicherheitsrisiko dar. Nachdem Behörden im Lauf der Zeit das potenzielle Einsturzrisiko festgestellt hatten, wies das Ministerium die Schulen im Jahr 2018 darauf hin, dass Maßnahmen erforderlich seien, um die Gefahr zu verringern. In vielen Schulen seien Arbeiten vorgenommen worden, manche hätten jedoch keine Maßnahmen ergriffen.

Hilfsmaßnahmen

Von den 22.500 Schulen in England ist laut Bildungsministerin Gillian Keegan bei 156 RAAC zumindest teilweise verwendet worden. Diese wurden bereits vergangene Woche angewiesen, die betroffenen Gebäude und Räume zu schließen. Gebäude an 52 Schulen seien akut gefährdet gewesen, sagte der zuständige Staatssekretär Nick Gibb am Freitag. "Die Mehrheit der verbleibenden rund 100 Schulen kann weitgehend normal arbeiten", sagte Hunt zu Sky News. Eine "Minderheit" muss laut Bildungsministerium allerdings ganz oder teilweise in Ausweichunterkünfte umziehen.

In Wales und Nordirland werde geprüft, wo RAAC verwendet wurde. In Schottland, wo der Schulbeginn bereits vor einem Monat war, besteht laut Behörden keine "unmittelbare Gefahr", berichtet die BBC.

Medienberichten zufolge sind tausende Schülerinnen und Schüler betroffen. Schulleiter versuchten verzweifelt, vor dem Schulstart am Montag die Unterbringung von Klassen sicherzustellen. Manche Schüler sollten Fernunterricht erhalten oder vorübergehend an anderen Schulen unterkommen. "Nichts ist wichtiger als die Sicherheit der Kinder und des Personals in den Schulen und Colleges", sagte Keegan.

Die Regierung sagte den Schulen finanzielle Unterstützung zu, um die dringendsten Arbeiten vorzunehmen. Hingegen kritisierten die Opposition und Verbände, die Regierung habe viel zu spät auf das seit Jahren bekannte Problem reagiert. Nicht nur Schulen, sondern auch mehrere öffentliche Gebäude wie Gerichte, Krankenhäuser und Polizeistationen sollen wegen des Porenbetons ein Risiko darstellen, berichtet die BBC. (red, APA, 4.9.2023)