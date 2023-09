Wien – Wer eine Reise tut, der kann etwas erleben. Manchmal sind es Geschichten, die beinahe unglaublich klingen. Oliver B. ist eine solche eben widerfahren. Der Niederösterreicher hat mit seiner Familie eine Flugreise erlebt, die seine und die Nerven aller Mitreisenden arg strapazierte. Vergangene Woche, am Samstag um 20 Uhr abends, sollte sein Flugzeug von Lissabon nach Wien abheben. Es beginnt nicht außergewöhnlich: Als voraussichtliche Abflugzeit nennt die Airline 21:30 Uhr, kurze Zeit später wird verschoben – auf 22:15. Tatsächlich erfolgt zu diesem Zeitpunkt das Boarding, der Pilot erklärt den Fluggästen, es gebe leider einen technischen Defekt. Es heißt weiter warten. Kann passieren. Verspätungen kommen gar nicht so selten vor. So kam es, dass die Passagiere des irischen Billigfliegers Ryanair bis ein Uhr nachts im Flugzeug saßen, kaum informiert wurden und von einem sichtlich überforderten Personal sehr spät zumindest einige Becher Wasser überreicht bekamen. Die Sache wurde für die Passagiere immer undurchsichtiger und chaotischer. Lange Geschichte, kurz zusammengefasst: Am Montag 13:50 Uhr, also nahezu 42 Stunden später, hebt die Maschine dann tatsächlich ab.

Ungemütlich am Flughafen – das war in den USA, solche Bilder sind allerdings auf vielen Flughäfen zu sehen. AP/David Zalubowski

Dazwischen: eine schier unglaublich anmutende Zeit in einer organisatorischen Unterwelt. Die Nachrichten der Airline waren lapidar, die Updates zahlreich – zumindest bei jenen, die sie bekamen (nicht alle Fluggäste wurden informiert): Unfortunately, your flight has been further delayed – until 14:05, until 22:00. Gestrandet seit zwei Tagen. Am Sonntag saß Oliver B. mit Kindern und Ehefrau und Mitreisenden noch immer fest, wieder wurde mehrmals verschoben. Informationen vor Ort waren zunächst gar nicht, später spärlich zu bekommen. Die einen bekamen SMS von der Airline, die anderen nicht. Sollte man ein Hotel buchen? Wenn ja, für wie lange? Gibt es etwas zu essen? Kommt man rechtzeitig zurück, um nach dem Urlaub wieder in die Arbeit zu gehen?

Störungen im Luftverkehr

Wie kann so etwas passieren? Fragt man bei Ryanair nach, wird bestätigt, dass es sich um ein technisches Gebrechen gehandelt habe. Man habe den Passagieren möglichst wenige Umstände machen wollen, heißt es. Der Plan wäre demnach gewesen, dass Ryanair-Techniker das Flugzeug sofort warten. "Da jedoch ein Ersatzteil benötigt wurde, konnten sie das Flugzeug nicht wieder in Betrieb nehmen, sodass sich dieser Flug über Nacht verspätete. Leider wurde das Ersatzteil trotz aller Bemühungen von Ryanair erst am nächsten Tag geliefert, sodass sich der Flug um eine weitere Nacht verzögerte, bevor das Flugzeug wieder in Betrieb genommen werden konnte", heißt es seitens Ryanair. Vor Ort wuchsen sich Unbehagen, Wut und Ärger aus, erzählt Oliver B. "Der Druck des Mobs nahm zu, bei manchen wurde daraus Verzweiflung." Unter den Fluggästen ging die Annahme um, dass die Airline so lange verschiebe, bis die Fluggäste selbst umbuchten, damit sie nicht kompensieren müsse.

Ist das ein Einzelfall? In dieser Dimension ist es zumindest nicht Alltag. Aber: Verspäteter Abflug, Gepäck, das das Ziel nicht erreicht, verpasste Anschlussflüge, wer gehofft hat, dass Fliegen nach dem Chaos im Vorjahr deutlich weniger störungsanfällig ist, der irrt. Zumindest, wenn man den Erhebungen des Fluggastrechteportals Flightright glaubt. Dort hat man sich im Sommer an einer Zwischenbilanz nach den ersten sechs Monaten versucht. In Deutschland wurden demnach bis dahin 2,20 Prozent aller Abflüge storniert – das hat immerhin 5.617 Flüge betroffen, knapp zehn Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2022. Gleich hinter Deutschland folgte Frankreich mit 2,17 Prozent. Auf dem dritten Platz lag Portugal – mit 1,44 Prozent wurden dort aber deutlich weniger Abflüge storniert. Besser ging es laut dieser Erhebung in Spanien: In keinem anderen Land innerhalb Europas seien im ersten Halbjahr mehr Flugzeuge gestartet. Mit 405.860 Abflügen sei Spanien absoluter Spitzenreiter und habe sogar 26 Prozent mehr Abflüge als Deutschland verzeichnet. Storniert wurden davon aber nur 1.125 Abflüge (0,30 Prozent). Österreich lag da mit einer Stornierungsquote von 0,81 Prozent auf Platz 13.

Rechte festgelegt

Verspäteter Abflug ist das eine, die Verpflichtungen der Airlines in so einem Fall sind das andere. Die EU-Fluggastrechte legen genau fest, was die Airlines in solchen Fällen leisten müssen. Flightright-Experte Oskar de Felice zählt auf: Airlines haben die Pflicht, die Fluggäste mit Essen und Trinken zu versorgen, wenn die absehbare Verspätung mehr als zwei Stunden beträgt. Zudem sind Fluggesellschaften dazu verpflichtet, ihren Passagieren im Falle eines Flugausfalls oder einer größeren Verspätung eine Hotelunterbringung zur Verfügung zu stellen (und nicht nur die Kosten für die vom Passagier selbst organisierte Unterkunft zu tragen). Darüber hinaus müssen Fluggesellschaften ihren Fluggästen bei Flugproblemen die schnellstmögliche Alternativverbindung zum Zielort anbieten. In diesem Fall sei auch das Angebot anderer Fluggesellschaften zu prüfen, und gegebenenfalls seien Flüge mit der Konkurrenz anzubieten, wenn diese die Fluggäste schneller ans Ziel befördern. Im Fall des Lissabon-Fluges sei das alles nicht passiert, sagt Oliver B. Ist das ein Billigflieger-Problem? Machen die anderen Airlines das besser?

Ganz so dramatisch wie zu jenen Zeiten, als die Airlines ihren Betrieb nach der Pandemie wieder hochfahren mussten, geht es an den internationalen Flughäfen nicht mehr zu. Aber von reibungslosem Ablauf ist man bei so manchen Fluggesellschaften und Flughäfen weit entfernt. IMAGO/ZUMA Wire/Sachelle Babbare

Eher umgekehrt, sagt der Rechtsexperte von Flighright. "In den vergangenen Jahren hat sich Ryanair erfreulicherweise von der Airline mit dem schlechtesten Kundenservice zu einer Fluggesellschaft mit einem höheren Maß an Serviceorientierung entwickelt." Nichtsdestotrotz komme es bei Ryanair und anderen Billigairlines "im Falle umfangreicherer Flugprobleme immer wieder zu eklatanten Schwierigkeiten im Umgang mit Passagieren. Das liegt primär daran, dass sie ihre Dienstleistung schlichtweg nicht auf die Betreuung ihrer Kunden außerhalb des Services an Bord des Flugzeuges ausgelegt haben." Auch sogenannte Premium-Airlines seien aber mitunter nicht immer in der Lage, Hotels oder passende Alternativbeförderungen zu organisieren, und "übernehmen hauptsächlich nachträglich die Kosten – das dann aber auch meist anstandslos".

Billigflieger sind besser als ihr Ruf

Unpünktlichkeit, Flugannullierungen, da seien die Billigflieger sogar besser als die großen Traditionsflieger, ergibt ein Flightright-Ranking. Unter den fünf Fluggesellschaften mit den prozentuell meisten Flugstreichungen kamen in der Sommerbilanz gleich drei aus Deutschland, mit Lufthansa City Line, Eurowings und Lufthansa gehörten sie allesamt zur Lufthansa Group. Übertroffen wurden die deutschen Airlines bei der Stornierungsquote nur von British Airways, die mehr als 3,3 Prozent ihrer Abflüge gestrichen hat. Easyjet (1,8 Prozent) und Ryanair (0,6 Prozent) haben im ersten Halbjahr des Jahres 2023 hingegen deutlich weniger Flüge storniert als die großen Airlines Lufthansa, British Airways und Air France.

Dennoch ortet Flugrechtsexperte Oskar de Felipe ein Spezifikum etwa bei Billigfliegern wie Ryanair: "Aus unserer Sicht ist das größte Problem dem Fakt geschuldet, dass Billigairlines wie Rynair grundsätzlich nicht auf andere Airlines umbuchen möchten. Das bedeutet, wenn es ein Problem mit ihrem Flugzeug – oder vielleicht auch innerhalb ihrer Flotte – gibt, können Kund:innen nicht auf anderem Weg nach Hause befördert werden. "

Auf dem Rücken der Fluggäste

Eine besonders missliche Lage für Fluggäste räumt de Felipe ein, da die Rechtslage zwar eindeutig in der EU-Fluggastrechteverordnung geregelt sei, "aber nicht alle Flugreisenden umfassend über ihre Rechte informiert sind, um auf ihrem Recht zu beharren und auch nicht jeder in Vorleistung gehen kann oder möchte, um einen Ersatzflug auf eigene Kosten zu organisieren". Oliver B. sagt, dass am Ende mindestens die Hälfte der Passagiere eigenhändig die Rückreise organisiert hätten – mit teilweise erheblichen Zusatzkosten.

Wenn nicht die schnellste verfügbare Ersatzbeförderung angeboten wird, dann muss die Airline in jedem Fall eine Entschädigung gemäß der EU-Fluggastrechteverordnung zahlen, betont Flightright-Experte Oskar de Felice. (Nach EU-Recht stehen Passagier:innen Entschädigungen zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn sie mehr als drei Stunden später an ihr Ziel kommen oder ihr Flug weniger als 14 Tage vor Abflug gestrichen wurde. Diese Ansprüche können unabhängig vom Ticketpreis rückwirkend drei Jahre geltend gemacht werden.) Zudem müsse die Airline immer für die Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung sowie Transportkosten zum Hotel (Taxi oder Zug) aufkommen. Im besten Fall könne man auch noch den vollständigen Betrag für den neuen Ticketpreis geltend machen. Oliver B. kennt seine Rechte und will sie auch durchsetzen. Stellt sich eine Airline taub, muss der Kunde klagen oder versuchen, mithilfe der Agentur für Passagierrechte (gratis) zur Einigung oder mithilfe einer der vielen Fluggastrechteportale (gegen Provision) zu seinem Recht zu kommen. (Regina Bruckner, 4.9.2023)