In der Außenstelle Mödling des Landeskriminalamts Niederösterreich ist am Dienstag ein 32-Jähriger in Polizeigewahrsam gestorben. APA/EVA MANHART

Mödling – Nach dem Tod eines Mannes in Polizeigewahrsam in der Außenstelle Mödling des Landeskriminalamts Niederösterreich am Dienstag der Vorwoche liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Der 32-Jährige starb demnach aufgrund einer natürlichen Ursache.

Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden, das Verfahren sei eingestellt, sagte Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Montag. Über die neuen Erkenntnisse hatte die "Kronen Zeitung" berichtet. (APA, 4.9.2023)