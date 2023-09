Es ist eine Frage, die bei der Vorstellung neuer Premium-Smartphones oftmals aufgeworfen wird: Wer soll das eigentlich noch bezahlen? Schienen Preise im vierstelligen Bereich vor einigen Jahren noch unvorstellbar, gehen einzelne Modelle mittlerweile in die Richtung von 2.000 Euro – oder auch mal darüber. Angesichts dessen scheint die Antwort auf die Frage nach der Leistbarkeit fast schon paradox, lautet sie doch: ganz schön viele.

Ranking

Das weltweit meistverkaufte Smartphone im ersten Halbjahr 2023 war das iPhone 14 Pro Max und damit das teuerste Modell unter den aktuellen iPhones. Laut den Zahlen der Marktforscher von Omdia wurden in diesem Zeitraum 26,5 Millionen iPhone 14 Pro Max abgesetzt. An zweiter Stelle folgt das nächste Apple-Smartphone, und zwar das iPhone 14 Pro mit 21 Millionen Stück.

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max: Apples teuerste Smartphones sind auch die weltweit am besten verkauften. IMAGO/APAimages

Die Apple-Dominanz unter den meistverkauften Modellen geht noch weiter, und zwar auf Platz drei und vier. Dort finden sich mit dem iPhone 14 (16,5 Millionen Stück) und dem iPhone 13 (15,5 Millionen) nämlich noch zwei weitere Smartphones des im kalifornischen Cupertino angesiedelten Unternehmens.

"Schwachpunkt": Plus-Modell

Wenn man eine Schwäche in Apples aktuellem Smartphone-Line-up finden will, dann ist es wohl das Plus-Modell. Das iPhone 14 Plus schaffte es nämlich als einziges der aktuellen Apple-Geräte nicht in die Top Ten. Das übrigens im Gegensatz zum mehrere Jahre alten und mittlerweile deutlich günstiger verkauften iPhone 11, von dem noch immer 6,9 Millionen Stück abgesetzt wurden.

Android ist anders

Die Zahlen bestätigen auch etwas, das in den vergangenen Jahren immer wieder beobachtet werden konnte: Zwar werden global weiterhin erheblich mehr Android-Geräte als iPhones abgesetzt. Dieser Absatz verteilt sich aber auf eine Vielzahl von Geräten unterschiedlicher Hersteller. Zudem dominiert Apple den Premiumbereich – und damit auch jene Region, in der die wirklich fetten Gewinnmargen zu holen sind – praktisch im Alleingang.

Die meistverkauften Smartphones im ersten Halbjahr 2023. Omdia

Die einzig relevante Ausnahme davon ist derzeit Samsung, das es mit dem Galaxy S23 Ultra ebenfalls mit einem Premiumgerät in die Top-Ten-Liste schafft. Konkret reichen die 9,6 Millionen im ersten Halbjahr 2023 verkaufte Smartphones für Platz sechs. Den Rest der Spitzenpositionen füllt Samsung mit Mittelklasse- und Einsteigergeräten aus der A-Reihe auf. So ist der Bestseller unter den Samsung-Geräten das Galaxy A14 und damit ein Smartphone, das derzeit um rund 200 Euro verkauft wird.

Ausblick

An dieser Dominanz der teuersten iPhones dürfte sich auch auf Sicht nichts ändern, davon ist zumindest der angesehene Apple-Analyst Ming-Chi Kuo überzeugt. Ganz im Gegenteil erwartet dieser, dass sich der Trend sogar noch verstärken wird.

Kuo geht davon aus, dass das iPhone 15 Pro Max rund 35 bis 40 Prozent aller verkauften iPhone-15-Modelle ausmachen wird. Die Ursache dafür sieht er in der kolportierten Hardwareausstattung. Soll doch das iPhone 15 Pro Max das erste – und vorerst einzige – Apple-Smartphone mit einer Periskopkamera sein. Eine solche verbessert die Telemöglichkeiten des Geräts massiv, wie manche Android-Smartphones bereits seit Jahren eindrucksvoll belegen.

Die Periskopkamera könnte also für viele Interessenten der entscheidende Grund sein, noch etwas mehr Geld zu investieren und zum Pro-Max-Modell zu greifen. Aller Voraussicht nach wäre das aber ein Einmaleffekt, soll mit dem iPhone 16 doch auch das kleinere Pro-Modell eine Periskopkamera erhalten. (apo, 4.9.2023)