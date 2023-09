Die ukrainische Justiz wirft Ihor Kolomojskyj Korruption vor. Seine einstigen Aktivitäten führten schon zu einer Gesetzesreform in Österreich

Fotos von Bargeld in Sporttaschen, die im Kofferraum von Heinz-Christian Straches Dienstwagen herumlagen: Das war gewissermaßen die Fortsetzung der Ibiza-Affäre, die Strache um Amt und Würden gebracht hat. Während der damalige FPÖ-Chef im Ibiza-Video, das im Mai 2019 erschien, nur über etwaige Parteispenden mit russischem Geld parliert hatte, sollten die knapp sechs Monate später publizierten Fotos zeigen, dass die FPÖ tatsächlich Geld aus dem Osten bekommen hatte.

Hinter all dem steckt die Causa Mandatskauf rund um den Unternehmer Thomas Schellenbacher. Der hatte schon in den 2000er-Jahren intensiv Kontakte nach Osteuropa geknüpft und war so auf eine Gruppe ukrainischer Oligarchen getroffen. Darunter auch Ihor Kolomojskyj, einer der reichsten und einflussreichsten Männer der Ukraine, der dort die "Privatbank" gegründet und ein verzweigtes Beteiligungsimperium aufgebaut hat.

Ihor Kolomojskyj bei seiner Festnahme am Samstag. IMAGO/Maxym Marusenko

Gemeinsam kauften die Ukrainer und Schellenbacher das legendäre Hotel Panhans am Semmering, wobei die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aufgrund der dubiosen Beteiligungskonstruktionen über eine zypriotische Briefkastenfirma später Geldwäscheermittlungen starten (und einstellen) sollte.

Ein Zehn-Millionen-Angebot

Zur selben Zeit sollen Kolomojskyj und andere Ukrainer, etwa dessen damaliger Vertrauter Ihor Palytsia, mit einem ungewöhnlichen Angebot an die FPÖ herangetreten sein. So erzählt es zumindest ein Geschäftsmann, der an dem Deal beteiligt gewesen sein will. Laut ihm sollen die Ukrainer der FPÖ zehn Millionen Euro geboten haben, wenn ihr Freund Schellenbacher ein Mandat im Nationalrat erhält.

Gelaufen sei das über den FPÖ-Politiker und Rechtsanwalt Peter Fichtenbauer, auch Strache sei involviert gewesen. Geplant gewesen sei eine "strategische Partnerschaft" der Partei mit Kolomojskyj, behauptete der Geschäftsmann. Er fühlte sich später von den FPÖ-Politikern um seine Provision betrogen und klagte, verlor aber aus Mangel an Beweisen.

Schellenbacher schaffte es 2013 jedenfalls in den Nationalrat – allerdings nur, weil mehrere andere FPÖ-Politiker auf ihr Mandat verzichtet hatten. Schon kurz vor der Wahl, im Juli 2013, soll Strache einen Rucksack mit Bargeld aus der Kanzlei von Fichtenbauer geholt haben. Das sagte Straches früherer Sicherheitsmann Oliver Ribarich aus, der auch die berühmten Fotos dieses Rucksacks beziehungsweise dieser Sporttasche angefertigt hat. Laut Schätzung der Polizei ist auf diesen Fotos Bargeld im Wert von rund 100.000 Euro zu sehen.

"Spenderpotenzial"

Strache bestreitet sowohl, je Geld aus Osteuropa erhalten zu haben, als auch einen Deal mit den Ukrainern. Schellenbacher habe lediglich ein "Spenderpotenzial" in den Raum gestellt, führte Strache in einer schriftlichen Stellungnahme an die WKStA im April 2021 aus. Schellenbacher sei Abgeordneter geworden, weil er über Expertise und Kontakte zu kleinen und mittelständischen Unternehmen verfügt habe. Auch über andere etwaige Investitionen Schellenbachers beziehungsweise der Ukrainer wollte Strache nichts wissen – etwa zur Übernahme der FPÖ-nahen, vom Ex-Abgeordneten herausgegebenen Zeitschrift "Zur Zeit" für 600.000 Euro.

Strache bestritt einen Deal mit den Ukrainern. Der frühere Vizekanzler ist bislang in allen Gerichtsverfahren mit Ibiza-Bezug freigesprochen worden. APA/EVA MANHART

Und, so Strache in seiner Stellungnahme weiter: Schellenbacher habe den Kontakt zu Kolomojskyj hergestellt, weil dieser damals Vorsitzender der Europäisch-Jüdischen Union gewesen sei. Über ihn habe Strache die Beziehungen der FPÖ zur jüdischen Gemeinschaft verbessern wollen; dafür sei er auch in die Ukraine gereist, wo er allerdings nur den Kolomojskyj-Vertrauten Palytsia getroffen habe.

Zweimal ermittelt, zweimal eingestellt

Die WKStA ermittelte jedenfalls zweimal in der Sache. Zunächst wegen des Vorwurfs der "verbotenen Intervention", wobei man schließlich feststellte, dass der Kauf eines Mandats zu diesem Zeitpunkt nicht strafbar gewesen ist – ein Umstand, der mittlerweile geändert wurde. Danach prüfte die WKStA, ob Strache der FPÖ das aus dem Mandatskauf erhaltene Geld vorenthalten habe. Auch hier kam es zur Einstellung.

Die weitere Karriere der Protagonisten verlief jedenfalls wenig glücklich: Schellenbacher wurde verurteilt, weil er die Autobahngesellschaft Asfinag betrogen hat, es setzte sogar eine Haftstrafe. Er tauchte auch rund um die Flucht des damaligen Wirecard-Managers Jan Marsalek auf: Schellenbacher soll ihm einen Flug von Bad Vöslau nach Minsk organisiert haben.

Strache stolperte über Ibiza-Video und Spesenaffäre, er ist mittlerweile als Consulter tätig und betonte auf Anfrage, nie Kontakt zu Kolomojskyj gehabt zu haben. Und der Oligarch selbst? Gegen ihn wird schon seit Jahren in der Ukraine ermittelt; auch auf der Sanktionsliste der USA landete der Oligarch, der als Förderer von Präsident Wolodymyr Selenskyj galt. Nun dürfte den Ermittlern aus ihrer Sicht ein Durchbruch gelungen sein. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Fabian Schmid, 4.9.2023)