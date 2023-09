Fritz Jergitsch von der "Tagespresse" ist mit einer Klage der FPÖ Niederösterreich konfrontiert. Regine Hendrich

Strategische Klagen gegen öffentliche Berichterstattung werden in Europa zum zunehmenden Problem. Dahinter steht das Ansinnen, Kritikerinnen und Kritiker systematisch mundtot zu machen mit dem Ziel, Berichterstattung über Angelegenheiten öffentlichen Interesses zu behindern. Für die Beklagten ist das zumeist mit großem Druck verbunden – emotional, psychisch und finanziell: "Die Idee ist, Journalisten zu isolieren und ihnen das Gefühl zu geben, etwas Falsches zu tun", sagte Flutura Kusari, Leiterin des European Center for Press and Media Freedom, am Montag bei einer Veranstaltung des Presseclubs Concordia in Wien.

Kläger sind üblicherweise finanzstarke Unternehmen, staatliche Einrichtungen oder Politiker, die gezielt gegen Mitarbeitende von Medien oder gegen NGOs vorgehen. Die Fälle seien meistens komplex und würden Ressourcen manchmal sogar über Jahre binden. Vielfach gehe es um Recherchen oder Aktionen zu den Themen Korruption, Unternehmens- und Regierungstätigkeiten oder auch Umwelt. Die Kläger glauben, in jedem Fall zu gewinnen, sagte Kusari: "Zumindest haben sie es geschafft, in der Öffentlichkeit Verwirrung zu stiften. Bis der Fall abgeschlossen ist, herrscht Unklarheit. Das ist eine Strategie." In der Phase würden Journalisten verdächtigt oder sogar kriminalisiert. Kusari führt als Beispiel den Fall eines spanischen Energieunternehmens an, das ein Medium auf rund 18 Millionen Euro klagt: "Sie wollen zerstören", sagt Kusari. Und gleichzeitig eine abschreckende Wirkung an andere, womöglich kritisch berichtende Journalisten aussenden.

Hohe Dunkelziffer

"Ein europäisches Problem", vermutet Kusari. Ein Bericht der Coalition Against Slapps in Europe zeigt, dass im Vorjahr 161 Slapp-Klagen europaweit dokumentiert wurden. Es liegt damit ein Anstieg gegenüber 2021 vor, wo es noch zu 135 Klagen kam. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich weit höher. Knapp unter zehn Prozent der Fälle seien nationenübergreifend.

Mit einer Slapp-Klage ist auch Fritz Jergitsch von der Satireplattform "Die Tagespresse" konfrontiert. Ein Antrag der FPÖ Niederösterreich auf einstweilige Verfügung gegen die "Tagespresse" wegen falscher FPÖ-Briefe zur niederösterreichischen Wirtshausprämie wurde erneut abgewiesen. DER STANDARD berichtete. Das Handelsgericht Wien hatte den Antrag bereits vor einigen Wochen abgewiesen, die FPÖ ging in Rekurs vor dem Oberlandesgericht (OLG) Wien. Dieser Rekurs wurde nun in zweiter Instanz ebenfalls abgewiesen. Die FPÖ muss der "Tagespresse" laut aktueller Entscheidung 2.207 Euro als Kostenersatz für deren Anwaltskosten zahlen.

Freiheit der Kunst

Es ging um einen Streitwert von 47.500 Euro. "Wir können es uns leisten, das auszufechten", sagte Jergitsch. "Es geht um die Freiheit der Kunst. Für Medien, die finanziell am Limit sind, oder für Einzelpersonen kann das eine Katastrophe sein – auch wenn sie gewinnen, weil man viel Geld für Verfahren vorstrecken muss." Jergitsch regt an, Medien könnten sich zusammentun und einen "Fonds gründen, wo solche Fälle aufgefangen werden könnten".

Warum die FPÖ in diesem Vorverfahren zur Hauptverhandlung, die voraussichtlich noch im heurigen Jahr stattfindet, bereits mehrere Instanzen anstrengt, erklärt sich Jergitsch damit, dass niemand innerhalb der Partei auf sein Privatvermögen zugreifen müsse. "Entweder sie gewinnen, oder wir Steuerzahler zahlen", so der "Tagespresse"-Chef. Die Prozesskosten für das Vorverfahren betrugen ca. 20.000 Euro. Eine ähnliche Summe erwartet Jergitsch auch für die Hauptverhandlung, wobei er mit einem kurzen Verfahren rechnet. So seien bereits im Vorverfahren "wichtige Weichen" im Sinne des Satireportals gestellt worden. Zudem könne die FPÖ, so Jergitsch, nur einen Wirt präsentieren, der tatsächlich auf die Briefe hereingefallen sei.

Exempel statuieren

"Bestimmte Personen werden herausgegriffen, um an ihnen ein Exempel zu statuieren. Persönliches Vorgehen ist ein ganz starkes Indiz", skizziert STANDARD-Anwältin Maria Windhager weitere Merkmale von Slapp-Klagen. Als weiteres Kennzeichen gelten unverhältnismäßig hohe Klagssummen, wobei die Klagsgründe häufig dünn sind. Erfahrung sammelt Windhager etwa bei Klagen gegen den STANDARD-Kolumnisten und Kabarettisten Florian Scheuba durch den Chef des Bundeskriminalamts Andreas Holzer sowie bei Peter Rosándic von SOS Balkanroute durch das International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) und im Fall einer einstweiligen Verfügung gegen den Verein gegen Tierfabriken durch Spar. Am allerwichtigsten sei, "öffentliche Kommunikation" herzustellen. Dass dies immer öfter passiere, stimmt Windhager zuversichtlich: "Da ist viel passiert."

Kusari fordert EU-weite Vorschriften für einen starken Schutz vor Slapp-Klagen. Über den aktuellen Entwurf einer EU-Richtlinie zeigt sie sich "schockiert". Entscheidende Schutzmaßnahmen für Betroffene seien darin gestrichen, der Anwendungsbereich der Richtlinie stark verkürzt worden. Am traurigsten sei jedoch, wie fokussiert die meisten Expertinnen und Experten auf ihr eigenes Land seien. Kusari beklagt den "sehr selbstsüchtigen Ansatz". (prie, 4.9.2023)