Wenn seine nächste Veröffentlichung kein Hit würde, wolle er alles hinschmeißen, scheiß auf die Musik. Jahrelang grundelte er schon herum, spielte in Juke-Joints hinter Hühnergittern, die die Bühne vor den Gläsern und Flaschen der Besoffenen schützten, und kassierte zur Gage mehr als einmal ein blaues Auge obendrauf.

Doch die im Februar 1949 veröffentlichte Single Lovesick Blues veränderte alles. Das Lied stand 16 Wochen an der Spitze der Charts, den Rest des Jahres nicht weit davon entfernt. Hank Williams wurde über Nacht ein Star, doch sein Glück konnte er buchstäblich nicht fassen. Zwar hatte er plötzlich Geld, doch das gaben er und seine Frau mit der Verve neureicher Deppen sofort wieder aus. Für Autos und alles, was glitzerte und funkelte. "Er führte sich auf wie ein Lottosieger, der nur noch einen Monat zu leben hat", sagte ein Mitmusiker. Sehr viel länger blieb ihm tatsächlich nicht.

Am kommenden Sonntag wäre Hank Williams 100 Jahre alt geworden. Er gilt als größter Countrysänger, als einer der ersten Superstars einer sich noch in den Kinderschuhen befindlichen Popmusik. Und er ist der Maßstab im Songwriting innerhalb des Drei-Minuten-Formats. Fragen Sie Nick Cave, fragen Sie Will Oldham, Lucinda Williams oder Johnny Cash. Okay, Cash lebt nicht mehr, aber er würde es bestätigen.

Ruinöser Erfolg

Hiram Williams wurde am 17. September 1923 in einem Kuhdorf in Alabama geboren. Man nennt das einen Standortnachteil. Mit elf begann er zu saufen, mit 29 war er tot. Tatsächlich hatte er nur zwei, drei gute Jahre in seinem Leben, künstlerisch betrachtet. Diese waren extrem produktiv, da schrieb er einen genialen Song nach dem anderen, fast alle landeten in den Charts. Gleichzeitig ruinierte er sich bei dem Versuch, diesen Erfolg heimzubringen – der Aufgabe war er nicht gewachsen.

Auf dem Weg zu einem Silvesterkonzert in Virginia Ende 1952 starb er auf dem Rücksitz eines Autos. Eine Mischung aus Beruhigungsmittel und Alkohol beförderte ihn ins Jenseits: I’ll Never Get Out of This World Alive, wusste er früh. Von Geburt an litt er an einem fehlerhaften Verschluss der Wirbelsäule, das bescherte seiner dürren Gestalt zeitlebens Rückenschmerzen, die er zu betäuben suchte – egal mit welchen Mitteln.

Von einem schwarzen Straßenmusiker namens Rufus Payne erhielt er Gitarrenstunden, und schon mit 13 wusste er, dass ihn die Schule nur an seiner Bestimmung hinderte: Er wollte singen und damit eine Menge Geld verdienen.

Williams wurde die Instanz des Country, er selbst nannte die Musik Folk oder Hillbilly Music. Hillbilly wurde damals als niedrigste Kunstform überhaupt betrachtet. Als später große Orchester seine Lieder in süßlichen Arrangements fürs urbane Publikum aufbereiteten, schäumte er: "Das sind Lieder über das Leben und die Träume hart arbeitender Menschen, keine lustige Tanzmusik."

Williams’ Texte waren stets einfach und schmucklos, das sei sein Vanille-Rezept, meinte er augenzwinkernd. Sein Vortrag war knapp und trocken. Er spielte keine der Belustigung dienenden Novelty-Songs, seine Lieder waren ernst bis erschütternd, ihr bisschen Humor schwarz. Die Titel sprachen Bände: Your Cheatin’ Heart.My Son Calls Another Man Daddy.Cold Cold Heart.Why Should We Try Anymore.I’m So Lonesome I Could Cry. Die Einsamkeit ist in seiner Kunst stets präsent, seine besten Stücke entstanden aus dieser Perspektive.

In ihnen konnte er vor tausenden Menschen Dinge aussprechen, die er seinen Nächsten nicht ins Gesicht sagen konnte. Seine Lieder wirken wie Psychogramme. Er führte kein Tagebuch, er schrieb keine Briefe, er gab kaum je längere Interviews, nur seine Songs spiegeln seine Biografie. "Er konnte mit sich selbst nichts anfangen, er brauchte das Publikum", sagte sein Wegbegleiter Roy Acuff. Von ihm stammt auch die Beschreibung: "Du hast eine Millionen-Dollar-Stimme, aber dein Hirn ist keine zehn Cent wert."

Hank Williams schrieb, während er auf Tour war. Dafür benützte er ein Vokabular, das die Hobos ebenso verstanden wie die Gläubigen in der Kirche. Noch der dümmste Knecht konnte sie erfassen, wurde von ihnen berührt. Hank sang über Gott, Mütter und den Tod. Vieles, was heute als Klischee gilt, formulierte er zum ersten Mal, und das derart präzise, dass seine Kunst zeitlos wirkt.

In den ärgsten Bars streute er zwischen Lieder über leere Biergläser und untreue Frauen Kirchenlieder ein und wässerte so die Äuglein seines Publikums. Der Erfolg des Lovesick Blues war dann ein Dammbruch. Williams flog in der Folge sogar nach Europa, wo er im Rahmen der Besatzungstruppenbetreuung am 21. November 1949 auch in Wien auftrat: in einer "Sports Arena of the Air Force Base".

Rausch und Prügel

Wieder zu Hause nahm er Single um Single, Hit um Hit auf. Er wurde zum König der Jukeboxen. Über 400.000 solcher Apparate standen Anfang der 1950er-Jahre in den Diners, Bars und Restaurants im ganzen Land. Ihre Betreiber füllten sie wöchentlich mit den neuesten Hits auf, Williams verkaufte hunderttausende Platten, doch das private Glück blieb aus.

Daheim warteten seine zweite Frau und ein Sohn auf ihn, doch die waren ihm mehr Plage als Trost. Er trank, war unverlässlich, viele Fotos zeigen ihn mit Blessuren von Stürzen im Rausch und von Prügeln.

Williams wird in Colin Escotts Standardbiografie als bitterer und unangenehmer Zeitgenosse beschrieben. Ein Muttersöhnchen, der niemandem vertraute, der ungebildet war, aber bauernschlau, der Prototyp eines Ausnahmetalents, das mit Erfolg nicht umgehen konnte und daran zerbrach. Darin erwies er sich genauso als Pionier wie mit seiner immergrünen Kunst. (Karl Fluch, 17.9.2023)