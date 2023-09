Zwar gab es schon längere Zeit immer wiederkehrende Gerüchte über einen baldigen Wechsel in Kiews Verteidigungsministerium, doch der Zeitpunkt mitten in der Offensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete ist dennoch oberflächlich betrachtet überraschend. Schließlich sind die ukrainischen Truppen langsam, aber sicher auf dem Vormarsch, und am vergangenen Wochenende konnte der Durchbruch der ersten russischen Verteidigungslinie vermeldet werden – ein möglicher Wendepunkt in dem Krieg. Dennoch hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nun den Austausch seines Verteidigungsministers verfügt. Das Amt Olexij Resnikows übernimmt nun Rustem Umerow, der bisher den staatlichen Vermögensfonds leitete.

Den Postenwechsel erklärte Selenskyj am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. Resnikow habe seit Beginn des Krieges mehr als 550 Tage in dem Amt verbracht. Er sei der Meinung, dass das Ministerium "neue Herangehensweisen braucht und andere Formate der Zusammenarbeit mit den Soldaten und der Gesellschaft insgesamt", sagte Selenskyj. Umerow sollen das Amt übernehmen, dieser benötige "keine weitere Vorstellung". Er erwarte, dass das Parlament der Ernennung zustimme. Am Montag legte Resnikow dem Parlament sein Rücktrittsschreiben vor, wie er in einem Posting auf Twitter bekanntgab.

Resnikows Austausch war schon längere Zeit erwartet worden. Auch der 57-Jährige selbst hatte erklärt, für einen Wechsel bereit zu sein. Das ist keine Überraschung, schließlich war der Jurist von Anfang an nur schwer zu überzeugen, das Amt überhaupt zu übernehmen. Noch Anfang 2021 waren die Chefs von Ministerium und Armee im offenen Streit gelegen. Im Juli 2021 besetzte Selenskyj den Posten des Armeechefs mit Walerij Saluschnyj, und im November 2021 wurde Resnikow schließlich doch Verteidigungsminister. Bald darauf startete die russische Invasion. In seiner Funktion sorgte Resnikow dafür, dass die Ukraine mit westlicher Militärhilfe in Milliardenhöhe versorgt wurde. Parallel dazu tauchten verschiedene Korruptionsvorwürfe auf, die Resnikow jedoch als Verleumdungen bezeichnete. Er bestritt konsequent jegliches persönliche Fehlverhalten.

Video: Selenskyj entlässt Verteidigungsminister Resnikow. AFP

Über Waffen für die Verteidigung verhandelt

Resnikow war intensiv damit befasst, beim Westen Vorbehalte gegen die Lieferung moderner und leistungsstarker Waffensysteme mit zum Teil großer Reichweite abzubauen, wie deutsche Kampfpanzer, Himars-Raketenartillerie und schließlich auch F-16-Kampfflugzeuge aus US-Produktion, die nun ebenfalls in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen sollen. Letzteren Deal kommentierte Resnikow mit den Worten: "Es sieht so aus, dass Santa Claus doch existiert." Der fließend Englisch sprechende Minister konnte in seiner Amtszeit enge Beziehungen zu westlichen Militärs und Amtskollegen aufbauen, unter anderem auch zu Pentagon-Chef Lloyd Austin. Dass er ein exzellenter Verhandler auf internationalem Parkett ist, hatte Resnikow schon während seiner Zeit Als Kiews Vizebürgermeister bewiesen, als er unter anderem die Abwicklung des Song Contests und des Finales der Champions League verantwortete. Möglicherweise wird Resnikow nun ukrainischer Botschafter in London.

Im vergangenen Jänner wurde Kiews Verteidigungsministerium von Medien vorgeworfen, Lebensmittel zu überhöhten Preisen einzukaufen. Zwar war Resnikow bei diesem Kaufvertrag nicht persönlich involviert, doch politische Kommentatoren des Landes forderten von ihm, Verantwortung zu übernehmen. Ebenso soll es bei der Beschaffung von Winterkleidung für die Armee zu Korruption gekommen sein, was seit vergangenen Monat von den ukrainischen Medien thematisiert wird. Schon im Jänner war Resnikow bereit, sein Amt aufzugeben. Nachdem die Lieferung der militärischen Unterstützung aus dem Westen jetzt weitgehend auf Schiene ist, scheint für Selenskyj nun der ideale Zeitpunkt für den Wechsel gekommen zu sein.

Der Kampf gegen Korruption ist für die Regierung Selenskyjs ein Kernthema. Schließlich ist dies auch auf dem geplanten Weg in die EU ein wesentliches Kriterium. Das zeigt sich auch bei der Verhaftung des ukrainischen Oligarchen Ihor Kolomojskyj. Der frühere Förderer des jetzigen Präsidenten wurde am vergangenen Wochenende wegen des Vorwurfs der Geldwäsche und des Betruges in Gewahrsam genommen.

Olexij Resnikow wurde unter anderem für den Vorgang der Beschaffung von Winterkleidung kritisiert. AFP/SERGEI CHUZAVKOV

Neue Kriegsphase, neuer Minister

Nun muss der neue Verteidigungsminister den positiven Moment der ukrainischen Truppen nutzen und den Krieg in eine neue Phase bringen. Der 41-jährige Rustem Umerow spielte zuletzt ebenfalls bei heiklen Verhandlungen im Umfeld des Krieges eine Rolle. So war er an der Aushandlung des Getreideabkommens für die Exporte durch das Schwarze Meer beteiligt, ebenso an Verhandlungen über einen Austausch von Kriegsgefangenen, zu denen auch während der Schlacht um Mariupol gefangen genommene Verteidiger der Asow-Brigaden gehörten. Auch an ukrainisch-russischen Gesprächen im März 2022 kurz nach Beginn der Invasion nahm Umerow teil. Damals gehörte er zu denen, die nach Verhandlungsende über Vergiftungssymptome klagten. Im Mai 2023 begleitete er Selenskyj bei einem Besuch in Saudi-Arabien, im März die First Lady Olena Selenska in die Vereinigten Arabischen Emirate. Er soll über gute Beziehungen zur türkischen Regierung verfügen und hat Kontakte im arabischen Raum.

Rustem Umerow wird Verteidigungsminister. EPA/STR

Familiäres Déjà-vu

Umerow kann bei einer erfolgreichen Offensive der ukrainischen Armee nicht nur seinem Land, sondern auch seiner eigene Familiengeschichte zu einem Happy End verhelfen. Der Krimtatar stammt aus einer Familie, die 1944 unter Stalin nach Usbekistan deportiert wurde, wo er selbst 1982 in Samarkand geboren wurde. Erst mehr als fünf Jahrzehnte später konnten die Deportierten und ihre Nachfahren ab 1989 wieder in ihre Heimat auf die Krim zurückkehren. Im Jahr 2015 erkannte das ukrainische Parlament diese Deportation der Krimtataren als Völkermord an dem krimtatarischen Volk an. Seit 2020 ist Umerow an einer Regierungstaskforce beteiligt, die an der Beendigung der Krim-Besatzung arbeitet. In einem Kommentar im Jahr 2021 schrieb Umerow: "Es dauerte 50 Jahre, bis unsere Eltern auf die Krim zurückkehrten. Ich bin sicher, dass dieser Tag für unsere Generation viel früher kommen wird."

Umerow studierte Wirtschafts- und Finanzwissenschaften. Seine Karriere begann er als Unternehmer. 2004 wechselte er zu einem der führenden Mobilfunkbetreiber der Ukraine. 2013 gründete er seine Investmentgesellschaft Astem und eine gleichnamige Stiftung. Seit September 2022 leitete er den Staatseigentumsfonds der Ukraine. Dieser Fonds überwacht die Privatisierung des Staatsvermögens und war vor Umarows Amtsantritt in Korruptionsskandale verwickelt. Umerows Amtsführung wird jedoch als Erfolgsbilanz betrachtet. Er räumte mit den herrschenden Zuständen auf und kurbelte die Privatisierungen an, was dem Staat inmitten des Krieges Rekordeinnahmen bescherte. Zuvor war er für die proeuropäische Partei Holos ("Stimme") Abgeordneter im Parlament. (Michael Vosatka, 4.9.2023)