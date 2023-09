Der Jupiter (hier aufgenommen von der Nasa-Sonde Cassini) fängt viele Asteroiden und Kometen auf ihrem Weg ins innere Sonnensystem ab. Foto: NASA/JPL

Vor wenigen Tagen ist ein größeres Objekt mit dem Jupiter kollidiert, das Ereignis löste einen kurzen, heftigen Lichtblitz aus. Amateurastronomen hatten Glück und konnten den Zusammenstoß mit ihren Aufnahmen dokumentieren. Obwohl der Gasriese recht häufig von Asteroiden getroffen wird, gelingt es vergleichsweise selten, einen solchen Einschlag gleichsam in flagranti festzuhalten.

Die Kollision wurde am 28. August um 18:45 Uhr MESZ zuerst von den im japanischen Okinawa ansässigen astronomischen Beobachtungsprojekten Oases (Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey) und Poncots (Planetary Observation Camera for Optical Transient Surveys) registriert und via X, vormals Twitter, bekanntgegeben.

Weitere Zeugenberichte

Kurz darauf teilte das Masa Planetary Log Aufnahmen, auf denen ein kurzzeitiges Aufblitzen zu erkennen ist. Fachleute gehen davon aus, dass die Atmosphäre des Jupiters von einem Kometen oder einem Asteroiden getroffen worden ist. Angesichts der Helligkeit des Ereignisses dürfte es sich jedenfalls um ein Objekt von beachtlicher Größe gehandelt haben.

Eine weitere unabhängige Beobachtung meldete ein chinesischer Amateurastronom in der Stadt Zhengzhou in der Provinz Henan. Auch er vermeldete einen Lichtschein, der in der dichten, turbulenten Gashülle des Jupiters an der gleichen Stelle zu sehen war, wie "Space.com" berichtete.

Oases war in den letzten Jahren an einer Reihe von Beobachtungen rund um Jupitereinschläge beteiligt. Auf dem Oases-Twitter-Account wurde ein hochauflösendes Bild des Jupiters zum Zeitpunkt des Einschlags gepostet, das auf von Amateuren bereitgestellten Daten beruht.

Das Shoemaker-Levy-9-Ereignis

Der Jupiter ist aufgrund seiner enormen Gravitationskraft und seiner Nähe zum Asteroidengürtel immer wieder Ziel von Asteroidenbeschuss, aber nur wenige werden auch aufgezeichnet. Der letzte nennenswerte registrierte Einschlag fand im Oktober 2021 statt; damals könnte das betreffende Objekt eine ähnliche Größe gehabt haben wie beim aktuellen Treffer.

Das bisher größte bekannte Ereignis fand im Juli 1994 statt. Damals sorgte der Einschlag des in 24 teilweise kilometergroße Trümmer zerbrochenen Kometen Shoemaker-Levy 9 auf dem Jupiter für große Aufmerksamkeit.

Die Aufnahmen zeigen den Einschlag des Fragments W des Kometen Shoemaker-Levy 9 auf der Nachtseite des Jupiters. Die Bilder wurden von der Nasa-Sonde Galileo am 22. Juli 1994 aufgenommen. Fotos: NASA/JPL-Caltech/Galileo Imaging Team

Der Komet war erst im Jahr davor entdeckt worden. Berechnungen hatten ergeben, dass er den Jupiter bereits 1992 in sehr geringem Abstand passiert hatte und dabei durch dessen starke Anziehungskräfte auseinandergebrochen war. Der Zusammenstoß mit dem Jupiter hinterließen schließlich Turbulenzen in seiner Atmosphäre, die Fachleute noch Monate später nachweisen konnten.

Wichtiges Schutzschild

Der Gasriese erfüllt mit seiner Position und Masse eine wichtige Funktion als Schutzschild für das innere Sonnensystem. Würde er nicht fortdauernd Kometen und Asteroiden anziehen beziehungsweise ins äußere Sonnensystem hinausschleudern, hätten die inneren Planeten deutlich häufiger unter schweren Treffern zu leiden. Manche Forschende gehen gar davon aus, dass sich ohne Jupiter und Saturn das Leben auf der Erde nicht in der heute bekannten Form entwickelt hätte. (tberg, 4.9.2023)