Auf dem Altan der Neuen Burg in Wien hielt Adolf Hitler 1938 seine "Anschluss"-Rede. Zuletzt war der Balkon in einem vielkritisierten Video der FPÖ-Jugend zu sehen

Die NS-Vertriebene Erika Freeman steht auf dem Altan der Neuen Burg. Sie übergab dem Haus der Geschichte Österreich im November 2022 Dokumente. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Das Haus der Geschichte Österreich (HDGÖ) nimmt kurzfristig zwei Sonderführungen zum "Hitler-Balkon" ins Programm – "aus aktuellem Anlass", wie am Montag betont wurde. Direktorin Monika Sommer führt am 7. und am 14. September unter dem Titel "(K)ein Hitler-Balkon. Zu einer offenen Wunde der Zeitgeschichte" zum Altan der Neuen Burg. Dieser war zuletzt auch in einem Video der Freiheitlichen Jugend gezeigt worden, was für heftige Kritik gesorgt hatte.

Es handelt sich um jenen Balkon, von dem aus Adolf Hitler 1938 seine "Anschluss"-Rede hielt. Man werde bei der Veranstaltung Einblicke in dessen Geschichte geben und den Umgang mit diesem verstörenden Ort thematisieren, der symbolisch für die lange Zeit fehlende Auseinandersetzung mit Österreichs NS-Vergangenheit stehe, hieß es in einer Aussendung des HDGÖ.

Video: Die NS-Vertriebene Erika Freeman hat im November 2022 persönliche Erinnerungsstücke und Dokumente dem Haus der Geschichte übergeben. APA

Demokratisches und rechtsstaatliches Zeichen erwünscht

Das Haus der Geschichte rege seit seiner Eröffnung einen neuen Umgang an. Der "Hitler-Balkon" sei nach wie vor – vom Heldenplatz aus gesehen – weder kontextualisiert noch für aktive Erinnerungs- und Bildungsarbeit betretbar. "Dadurch ist es der Republik bislang nicht gelungen, ihn symbolisch demokratisch und rechtsstaatlich neu zu deuten", betont man. Der Altan ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Das Museum nutzt die Fläche, die direkt auf den Bereich führt, ist für ihn selbst aber nicht zuständig.

"Als Zeitgeschichte-Museum tragen wir mit unseren Mitteln laufend alles dazu bei, die Geschichte dieses Ortes zu thematisieren und darüber aufzuklären. Es ist zentrale Aufgabe des HDGÖ, die Zeit des Nationalsozialismus und den Umgang damit in Österreich immer wieder aktiv aufzugreifen. (...) Aus dem aktuellen Anlass ist es mir ein persönliches Anliegen, kurzfristig zwei Sonderführungen zum Altan anzusetzen", erläuterte Sommer.

Es wäre mehr als wünschenswert, dass die Republik bis zum 80. Jahrestag ihrer Gründung gerade an diesem Ort ein demokratisches, rechtsstaatliches Zeichen setze und somit einer höchst problematischen Vereinnahmung entgegentrete, hielt sie fest. International sei "aktive Erinnerungsarbeit" an vielen solcher "Täterorte" üblich. Schon jetzt fragt das Museum vor dem Ausgang zum Altan die Besucherinnen und Besucher, ob der Ort für die Öffentlichkeit geöffnet werden solle oder nicht. Bisher hat sich eine überwiegende Mehrheit dafür ausgesprochen. (APA, 4.9.2023)