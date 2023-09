Würden Sie dem Mann rechts (Oliver Nägele) ein Abenteuer mit der Elfenkönigin zutrauen? Schweigen im Walde. Matthias Horn

Die Handwerker in Theseus' Athen scheinen von den Mühen der Industriearbeit befreit. Endlich haben sie Muße genug, um das herzzerreißende Laienspiel von "Pyramus und Thisbe" unbehindert von allen Alltagsgeschäften aufzuführen. Martin Zehetgruber hat für Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" eine stark mondüberglänzte Bühne gebaut. Auf ihr dreht sich, dem Schlafrhythmus von Elfenkönigin und Esel fürsorglich angepasst, ein stark eingerosteter Bungalow langsam im Kreis.

Dabei bedürfte der Wald von Athen, diese unwirkliche Traumoase für kreuz und quer Liebende, eigentlich einer dringenden Aufforstung. Barbara Freys Ruhrtriennale-Inszenierung dieses tiefsinnigsten aller Geisterspiele hat während ihrer Übersiedlung ins Wiener Burgtheater eher noch an Schlafes Tiefe gewonnen.

Karge Bäumchen beschirmen ein Quartett von Crossdressern und ein Paar allerliebster Elfen (eine mit Bart). Und weil außer ein paar Walzern (Musik: Josh Sneesby) nichts und niemand die einlullende Stille stören soll, handeln auch Herzog Theseus (Markus Scheumann) und seine Hofleute die verzwickten Liebesgeschäfte im Flüsterton ab. Während Hermia (Meike Droste) auf der Terrasse die Sommernacht gemeinsam mit Morpheus verbringt, lauern die attischen Aristokraten auf das Entstehen allfälliger Liebeshändel wie Voyeure. Man spricht geheimnisvoll und ergeht sich vor geblümter Tapete in allerlei Planspielen betreffend die Verheiratung von Hermia und Demetrius (Langston Uibel).

Frust im Forst

Etwa bis zur Hälfte dieser stark schaumgebremsten Saisoneröffnung ist man hin und weg. Freys Lesart verströmt das Aroma enormer Widersetzlichkeit. Lysander wird von Maria-Luise Stockinger wunderbar entgeistert gespielt. Das Königspaar der Elfen hat man spiegelverkehrt: Scheumann ist eine Titania in moosgrüner Bodycon-Pracht mit Turm­frisur, ihr Oberon (Sylvie Rohrer) ein von den Eskapaden der Gemahlin stark mitgenommener Prinz von Homburg.

Den Elfen und Waldgöttinnen sei's geklagt: Mit Fortdauer der Partnerfindung fällt die Spannung im Forst stark ab. Hat man eben noch selig gestaunt, wie vollendet geziert sich Titania auf das rostige Wrack eines Autos niederzusetzen versteht, so fragt man sich alsbald: wegen der paar Irrungen und Wirrungen so viel Aufhebens?

Auch über die Gründe des hierorts herrschenden gesellschaftlichen Totalbankrotts schweigt sich Freys Andachtsübung leider aus. Kaum wagt man zu glauben, dass in dieser verrotteten Gegend nach balsamischen Kräutern gefahndet wird, um deren Absud Liebenden in die Augen zu träufeln. Waldgeist Puck (Dorothee Hartinger) zeichnet sich demgemäß durch zähe Arbeitsverweigerung aus. Warum Puck ein Ausgebeuteter ist, hätte man gerne näher erläutert gewusst. Hartingers Widerborstigkeit macht indes zum Finale schönen Effekt: Diesen "leichten Schaum, der nicht mehr wiegt als ein Traum", hat sie dem Publikum eher rüde ins Gesicht gekleckert.

Ein Trau-mich-nicht

Nicht viel anders verhält es sich mit den eingangs erwähnten Handwerkern. Ihr "Regisseur" Peter Squenz (Gunther Eckes) ist ein Trau-mich-nicht, der eine Brigade Industriearbeiter im Handumdrehen in Amateurschauspieler verwandeln soll. Zettel (Oliver Nägele) springt für ihn in die Bresche, er leistet Schicht im Wald. Von der Verzauberung durch Titania ist wenig zu spüren. Und so hätte Frey generell mehr über den Menschenverstand ­hinausgehen können, bei ihrer Einschlafhilfe für alle Traumwandler – in den klimageschädigten, offenbar brandgerodeten Unwohlfühlzonen unserer selbst.

Der Applaus der Wienerinnen und Wiener war ausgesprochen freundlich. (Ronald Pohl, 4.9.2023)