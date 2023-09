Das Gastro-Konzept im neu renovierten Parlament ging erst im Jänner in Betrieb. Kantine und Bistro bleiben aber weiterhin geöffnet

Die aktuelle Regierung hat doch etwas länger gehalten: Das Fine-Dining-Restaurant Kelsen im Parlament hat nach nur acht Monaten wieder geschlossen. Das Fine-Dining-Konzept gibt es ab sofort nur mehr zu Mittag, am Abend wird nicht mehr aufgekocht. Grund seien die "gewaltigen Ressourcen", die es brauche, um ein Restaurant auf hohem Niveau zu führen, heißt es von Geschäftsführer Thomas Hahn gegenüber der Kulinarikplattform "Gault & Millau". Die Auslastung des Kelsen sei hinter den Erwartungen geblieben.

Geschäft geht weiter

Erst im Jänner wurde das ambitionierte Gastro-Konzept mit viel – auch medialer – Aufmerksamkeit eröffnet. Neben dem Kelsen, das eben die gehobene Küche zu Mittag und am Abend bediente, betreibt man auch ein Bistro und die Kantine für die Parlamentsangestellten. Diese bleiben auch weiterhin in Betrieb, wie man dem STANDARD auf Anfrage bestätigt. Fine-Dining-Mittagsmenüs werde es weiterhin geben, rein das Abendgeschäft hat man eingestellt. Wie es mit dem Kelsen weitergeht, ist bisher noch nicht bekannt. Das soll in den nächsten Tagen noch eruiert werden.

Bistro und Kantine bleiben für alle geöffnet. APA/ROLAND SCHLAGER

Das Kelsen kämpfte von Anfang an mit den Hürden der prestigeträchtigen Location: Vorabanmeldung der Gäste, Sicherheitskontrollen, kaum Laufkundschaft und eine strenge No-Show-Policy wirkten nicht gerade einladend. Vergangene Woche machte das Kelsen Negativschlagzeilen, als eine Lebensmittelvergiftung durch falsch zubereitete Käferbohnenfalafel bekannt wurde. (rec, 4.9.2023)