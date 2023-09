"Take the A-Train" wertet den Stadtteil auf. Niederschwelliger Zugang zu ungewöhnlichen Locations

Das Take the A-Train Festival verwandelt den Bahnhofsvorplatz zur Open-Air-Bühne Take the A-Train

Der Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt rund um den Hauptbahnhof gilt nicht gerade als Vorzeigegegend. Doch das Bahnhofsviertel ist besser als sein Ruf. Aufgewertet wird es Anfang September heuer bereits zum neunten Mal vom "Take the A-Train" Festival. Durch den niederschwelligen Zugang und die Bespielung vieler ungewöhnlicher Locations, auch an sozialen Brennpunkten wie dem Bahnhofsvorplatz, erreicht das Festival die verschiedensten Bevölkerungsgruppen.

Das Programm des Festivals ist bunt gemischt und sprengt ein weiteres Mal Genregrenzen, wenn es zwischen zeitgenössischer Neuer Musik, Jazz, Elektronik, World Music, aber auch Pop und Indie-Rock pendelt. Den Auftakt machen am Freitag, 8. September beim Kick-off-Wochenende die österreichischen Bands Bipolar Feminin und Endless Wellness im Salzburger Jazzit. Am Samstag rollt der "A-Train" nach Obertrum. In der dortigen Trumer Brauerei gibt das Linzer Duo Attwenger ein Konzert.

An den Haupttagen des Festivals wird schon nachmittags die Freiluftbühne auf dem Bahnhofsvorplatz bespielt. Am Freitag, 15. September eröffnen Brass Riotaus Deutschland, gefolgt von einer Uraufführung des mittlerweile in New York arbeitenden Salzburgers Stephan Kondert, der zusammen mit einem bulgarischen Frauenchor sein Projekt Skxangelite auf die Bühne bringt. Der Samstag startet mit der Express Brass Band, danach tritt die Salzburger Funk-Fusion-Formation Mashed Peas zusammen mit Anna Buchegger auf.

Radgarage wird zum Club

Aber auch intimere, kleinere Locations werden bespielt: Die von der Caritas betriebene gemeinnützige Fahrradwerkstatt Carla Velorep etwa wird zur Konzertbühne für die lokale Musikszene umfunktioniert. In der Rooftop-Bar des Arte-Hotels genießen die Besucherinnen und Besucher im 14. Stock neben Kulinarik und Musik auch eine der besten Aussichten der Stadt. Und der Abgang zur Fahrradgarage am Salzburger Hauptbahnhof wird zum Spielort für die lokale Clubkultur-Szene. Mehr Underground geht nicht.

Mit diesem diversen Programm zieht das Festival ein vielschichtiges Publikum aus dem In- und Ausland an. Rund 15.000 Menschen besuchten in den Vorjahren die rund 30 Einzelveranstaltungen, teilweise auch bei freiem Eintritt. Der niederschwellige Zugang des Festivals ermöglicht vor allem einkommensschwachen Personen den Zugang zu Kunst und Kultur – ein Aspekt, der vor dem Hintergrund der akuten Teuerung zusätzlich an Bedeutung gewinne, sagt Festivalleiter Andreas Neumayr. (Stefanie Ruep, 4.9.2023)

Link:

- Programm Take the A-Train