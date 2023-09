Hitzewellen, Waldbrände, Überschwemmungen – die Auswirkungen der Klimakatastrophe sind in den letzten Monaten so offensichtlich wie noch nie. Damit sie nicht noch schlimmer werden, muss die Menschheit ihren CO 2 -Ausstoß verringern – also weniger Auto fahren, fliegen und Fleisch essen.

Für wen das nach einem Ding der Unmöglichkeit klingt – der sollte Dirk Gratzel kennenlernen. Einen Mann, der noch weiter geht: Er will sein Leben so umkrempeln, dass er gar keinen CO 2 -Fußabdruck auf der Erde mehr hinterlässt.

Theresa Scharmer aus der Edition Zukunft des STANDARD hat mit ihm gesprochen und erklärt im Podcast, ob ein Leben ohne CO 2 -Ausstoß möglich ist. (red, 4.9.2023)

