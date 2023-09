Veranstalterin und DJ Shilla Strelka lädt bei "Unsafe+Sounds" wieder zu Diskurs und reflexivem Tanz. Kurt Prinz

Wenn es nach der Wiener DJ, Veranstalterin und Journalistin Shilla Strelka geht, dann hat die heurige Ausgabe des Wiener Elektronikfestivals Unsafe+Sounds so gut wie alles zu bieten, was gerade zwischen dem Deckel und der Festplatte eines Klappcomputers Platz findet. Das Internet ist mit digitaler Musik zwar schon gut gefüllt, und Ableton oder Garageband haben die Schulgitarre und das Klavier als Hausmusikgerätschaft längst ersetzt. Mit immer noch neuen Begrifflichkeiten wie "Post-Post-Club", "Trance 2K", "Hyperpop", "Dopamin-Trance", "Deconstructed Trap" oder "Post-Internet-Glitch" lassen sich im weitläufigen Genre allerdings noch immer Mikrohypes basteln, die allesamt relativ zeitlos gewordene Zeitgenossenschaft behaupten. Nichts ist unmöglich.

PC Music

Das heurige Festivalprogramm kann sich mit einem "Asian Diaspora"-Schwerpunkt allerdings sehen und hören lassen. Zehn Tage lang werden an verschiedenen Standorten in Wien wie etwa dem verborgenen, im orientalistischen Stil gehaltenen Baujuwel der Zacherlfabrik in Döbling oder der alten Postsparkasse im Ersten Bezirk sowie Brunnenpassage, Flucc, Arena neben heimischen Szenegrößen wie Kenji Araki, Conny Frischauf, Clemens Denk oder W1ze auch international einige Leute eingeflogen, die sich während der letzten Jahre einen Ruf in Sachen Grenzlandforschung erarbeitet haben.

Henry Art Gallery

Der britische Elektronikproduzent Helm mit seinen "postindustriellen" Krach- und Ambient-Sounds ist ebenso dabei wie "Radikal-Vokalistin" Audrey Chen. Lyra Pramuk und Daniel Blumberg beeindrucken mit Programmiertechnik ebenso wie mit sinnlichem Gesang. Namasenda aus Stockholm hat auf ihre Fahnen den "Hyperpop" geschrieben. Neo Geodesia, Bela oder Pisitakun präsentieren "asiatisch gelesene" Laptop-Modelle. Diverse Panels, etwa zu Soundpolitik, Clubs und Safe Spaces oder Diaspora und Community, ergänzen das Programm. (schach, 5.9.2023)