Sepp Straka hat die Ehre. AP/Charlie Neibergall

Rom/London - Sepp Straka ist für seine exzellente Golf-Saison mit der ersehnten Ryder-Cup-Nominierung belohnt worden. Der 30-Jährige ist erst der zweite Österreicher, der den prestigeträchtigen Vergleich der jeweils zwölf besten Spieler aus Europa und den USA bestreiten darf. Bernd Wiesberger hatte 2021 für das rot-weiß-rote Ryder-Cup-Debüt gesorgt. Die 44. Auflage des im Zweijahresrhythmus ausgetragenen Events geht vom 29. September bis 1. Oktober im Marco Simone Club bei Rom in Szene.

Europas Kapitän Luke Donald vergab eines der sechs noch offenen Tickets an Straka. "Ich fühle mich sehr geehrt und bin glücklich, dabei zu sein", meinte der Österreicher in einer ersten Reaktion im Rahmen der Captain's-Pick-Live-Übertragung. "Es war definitiv das Saisonziel, ins Team zu gelangen. Und dankbarerweise habe ich meine Form im Sommer irgendwie beibehalten."

Zudem nominierte der 45-jährige Donald noch seine englischen Landsleute Tommy Fleetwood und Justin Rose sowie den Iren Shane Lowry, Nicolai Höjgaard aus Dänemark und den Schweden Ludvig Aberg. Über die Ranglisten qualifiziert hatten sich die Stars Jon Rahm (ESP), Rory McIlroy (NIR) und PGA-Finalsieger Viktor Hovland (NOR) sowie Tyrrell Hatton (ENG), Matt Fitzpatrick (ENG) und Robert MacIntyre (SCO).

Ein Traum

Mit dem Ticket für den Ryder Cup wird für Straka ein Karriereziel Realität. "Es ist das größte Turnier, an dem man teilnehmen kann. Das ist von jedem der Traum. Wenn man ein Kind ist, macht man immer den einen Putt entweder um das Masters zu gewinnen oder den Ryder Cup", hatte der ÖGV-Sportler vor einigen Monaten im APA-Gespräch die enorme Bedeutung des Turniers für ihn unterstrichen.

Der in den USA lebende Wiener hatte sich heuer unter anderem mit seinem zweiten PGA-Turniererfolg und dem sensationellen zweiten Rang bei den British Open, dem besten Major-Ergebnis eines Österreichers, nachdrücklich empfohlen. Zuletzt trat er wie im Vorjahr beim Tourfinale der 30 besten PGA-Spieler an, das er auf Rang 14 abschloss. Als Nummer 23 der Weltrangliste ist Straka aktuell der siebentbeste Europäer.

Donald lobte Strakas Engagement Anfang des Jahres beim Hero Cup, einem Vergleich zwischen kontinentaleuropäischen Golfern mit Briten und Iren. "Er flog von Hawaii extra nach Abu Dhabi dafür. Ich habe gesehen, wie sehr ihm die Teamumgebung gefallen hat. Er hat es wirklich geschafft und in letzter Zeit eine großartige Form gezeigt." Der europäische Kapitän zeigte sich insgesamt zufrieden mit seinem Golf-Dutzend. "Es ist ein Mix aus großartigem Talent und ich will sie in die Lage bringen, zu gewinnen."

Ein Gegner

Das US-Team war bereits vor einer Woche präsentiert worden. Zach Johnson, Ryder-Cup-Kapitän der Amerikaner, hatte seine sechs Tickets an PGA-Championship-Gewinner Brooks Koepka, Sam Burns, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Jordan Spieth und Justin Thomas verteilt. Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler sowie US-Open-Sieger Wyndham Clark, British-Open-Champion Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa und Xander Schauffele waren über diverse Rankings bereits als Fixstarter festgestanden.

Den letzten Vergleich vor zwei Jahren hatten die US-Golfer in Kohler/Wisconsin klar mit 19:9 für sich entschieden. (APA, 4.9.2023)