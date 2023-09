Versteht sich als Teamplayerin und hält sich selbst für umsetzungsstark: Astrid Steharnig-Staudinger. Die neue Chefin der Österreich-Werbung sieht Stärken, die zügig weiterentwickelt werden sollen. Heribert Corn

Mit 15 habe sie gewusst: "Ich will Chefin der Österreich-Werbung werden." Das war in der Tourismusschule Villach. Mittlerweile ist Astrid Steharnig-Staudinger 45, und sie steht tatsächlich an der Spitze von Österreichs wichtigster Marketingorganisation. Die Österreich-Werbung (ÖW) hat 220 Beschäftigte im In- und Ausland und verfügt über ein Jahresbudget von 55 Millionen Euro. Dieses setzt sich zum Großteil aus Bundesmitteln bzw. Beiträgen der Wirtschaftskammer zusammen.

STANDARD: Sie sind seit Mai Chefin der Österreich-Werbung. Haben Sie Überraschungen erlebt?

Steharnig-Staudinger: Nein. Ich kenne die ÖW schon seit vielen Jahren, ich fühle mich hier sehr wohl.

STANDARD: Kritische Geister behaupten, die ÖW sei verzichtbar, das Geld der Steuerzahler und die Mitgliedsbeiträge der Wirtschaftskammer (WKO) wären anderweitig besser investiert. Begründung: Tourismus ist ein Selbstläufer. Was sagen Sie?

Steharnig-Staudinger: Unser Auftrag ist, in die Welt hinaus zu kommunizieren und die Welt nach Österreich zu bringen. Dazu bedarf es einer starken Marke. Wir haben einen Mitbewerb, der auch sehr intensiv wirbt. Die Marke Österreich gemeinsam mit der Branche nach außen zu tragen sehe ich als essenziell für den heimischen Tourismus.

STANDARD: Muss die Art und Weise, wie um Gäste geworben wird, überdacht werden?

Weg von der Quantität, hin zu noch mehr Qualität im Tourismus: Das will die neue Chefin der Österreich-Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger, gemeinsam mit den Landestourismusorganisationen angehen. Heribert Corn

Steharnig-Staudinger: Das muss man differenzierter angehen. Man wird genauer darauf achten, welche Gäste kommen und woher. Weg von der Quantität, da geht es hin.

STANDARD: Reisende steigen sich an neuralgischen Punkten immer öfter auf die Zehen. Ist Übertourismus mittlerweile auch bei uns angekommen?

Steharnig-Staudinger: Nicht erst seit heuer. Wir haben schöne Orte in Österreich, wo sich Leute eben gern aufhalten. Die Tourismusakzeptanz ist aber doch noch sehr hoch bei uns, zeigen Studien. Aber natürlich muss gegengesteuert werden.

STANDARD: Was schwebt Ihnen vor?

Steharnig-Staudinger: Wir wollen die Branche dahingehend unterstützen, mittels Daten Besucherströme zu lenken, wollen aber auch Regionen helfen, die Wertschöpfung nachhaltig zu steigern. Wir haben im Mai ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, bei dem fast alle Ländertourismusorganisationen (LTO) und Regionen dabei sind, um Besucherströme entzerren zu können. Im Zillertal beispielsweise ist es gelungen, durch gezielte Lenkung der Wanderbusse Touristen an alternative Plätze zu bringen und den Andrang an Hotspots über den Tag besser zu verteilen.

STANDARD: Wird das reichen, um die Stimmung in der Bevölkerung nicht kippen zu lassen?

Steharnig-Staudinger: Nur Besucherströme lenken reicht nicht. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Tourismus wie auch die Bevölkerung müssen viel mehr einbezogen werden. Einige Regionen wie zum Beispiel Kitzbühel unternehmen Anstrengungen in diese Richtung. Es gilt nicht nur die Gäste, sondern auch die Menschen vor Ort zu begeistern und aufzuzeigen, dass die Wertschöpfung der Region zugutekommt, dass der Bäcker genauso wie der Tischler und viele andere auch vom Tourismus leben.

STANDARD: Digital scheinen Reisende mitunter besser gerüstet als manche Tourismusorganisation vor Ort.

Steharnig-Staudinger: Bei digitalen Tools und Buchungssystemen sind wir gut aufgestellt. Beim Sammeln von Bewegungsdaten und Besucherstromlenkung gibt es noch Aufholbedarf. Wir sind jetzt dabei, Regionen an Bord zu holen, die bereit sind, auch Daten auszutauschen.

STANDARD: Für manche eine große Hürde?

Steharnig-Staudinger: Im eigenen Pool zu fischen ist immer angenehmer. Ohne Datenaustausch geht es aber nicht. Nur so lassen sich Gästeprofile gut analysieren.

Ausblicke, die bezaubern, wie im vorliegenden Fall der von der Raxalpe in Niederösterreich: Davon gibt es viele in ganz Österreich. Roman Zach-Kiesling

STANDARD: Welches Alleinstellungsmerkmal hat Österreich gegenüber anderen Ländern im Alpenbogen?

Steharnig-Staudinger: Neben der tollen Landschaft ist es ein Gefühl. Unsere Nachbarn haben auch schöne Berge, Seen und ein gutes Kulturangebot. Was uns in Österreich auszeichnet, ist die Willkommenskultur und eine besondere Art der Gastfreundschaft. Daran sollten wir weiter nachhaltig arbeiten.

STANDARD: Nachhaltigkeit und Masse schließen sich aber eigentlich aus, oder?

Steharnig-Staudinger: Deswegen gehen wir in Richtung Qualität. Viele Jahre hat sich der Erfolg in Nächtigungen bemessen; hier gibt es nun ein Umdenken in Richtung Wertschöpfung, und das ist gut.

STANDARD: Birgt der Klimawandel wirklich Chancen für Österreichs Tourismus, wenn es sich auf Bergen und an Seen im Sommer zwar deutlich besser leben lässt als im Süden, Unwetter und Felsstürze aber zunehmen?

Steharnig-Staudinger: Eine Studie der EU-Kommission besagt, dass es kühlere Regionen generell einfacher haben werden. Im Juli haben wir zum Beispiel einen sehr starken Zuspruch aus Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Israel registriert. Nichtsdestotrotz haben wir gesehen, dass der Klimawandel bei uns nicht haltmacht und die Auswirkungen wie zuletzt in Kärnten und der Steiermark beträchtlich sind. Darauf müssen wir uns vermehrt einstellen und Konzepte machen, wie man richtig kommuniziert, mit Gästen genauso wie mit Einheimischen.

STANDARD: Sie sind bei Ihrer Vorstellung als Teamplayer angepriesen worden, haben sich selbst als umsetzungsstark bezeichnet. Wie geht es Ihnen in der Zusammenarbeit mit LTOs? Da war früher öfter der Wurm drinnen.

Steharnig-Staudinger: Sehr gut. Ich habe aber auch den Vorteil, das Tourismussystem und die verantwortlichen Personen sehr gut zu kennen. So wie man in den Wald hineinruft, kommt es zurück. Wir haben aber nicht nur die Landestourismusorganisationen, sondern eine sehr große Landkarte an Partnern, von Fünf-Stern-Betrieben bis Urlaub am Bauernhof, von Seilbahnen bis zu diversen Kulturinitiativen.

STANDARD: Was werden Sie gemeinsam mit den LTOs als Erstes umsetzen?

Steharnig-Staudinger: Wir haben im Bereich Kulinarik eine Initiative gestartet. Im Moment sind wir gerade dabei, ein Produkt zu entwickeln, das alle neun Landestourismusorganisationen umfasst.

Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, in ihrem Büro in Wien Mitte. Heribert Corn

STANDARD: Einige Baustellen gibt es im Ausland, was die Zusammenlegung von ÖW-Büros mit Standorten der WKO-Organisation betrifft. Manche sehen das kritisch. Sie auch?

Steharnig-Staudinger: Da ich aus der Kooperation komme, stehe ich dem sehr positiv gegenüber. Es ist wichtiger denn je, ein einheitliches Österreich-Bild nach außen zu tragen. Wir sind dabei, uns Land für Land anzuschauen, wo eine Zusammenlegung Sinn ergibt und wo es schwierig oder herausfordernd ist.

STANDARD: Keine Angst, dass der Tourismus den Interessen der Industrie untergeordnet werden könnte?

Steharnig-Staudinger: Nein. Für den Tourismus zu werben, das ist eine eigene Liga. Die ÖW wird weiterhin selbstständig bleiben, aber eben, wo es geht, unter einem gemeinsamen Dach. Das halte ich für sinnvoll.

STANDARD: Einen ersten Aufschlag hat es voriges Jahr gegeben mit der Zusammenlegung der Büros in Warschau. Weitere sollten folgen?

Steharnig-Staudinger: Brüssel haben wir gerade in Umsetzung, Sydney ist die Zusammenlegung schon passiert. Bis auf zwei, drei Länder sind wir auf einem gutem Weg.

STANDARD: Wie wichtig wird China als touristischer Quellmarkt?

Steharnig-Staudinger: Der chinesische Markt entwickelt sich langsam wieder, Gruppenreisen sind nach der Corona bedingten Pause erst seit kurzem wieder erlaubt. Dafür entwickeln sich andere asiatische Märkte schneller, beispielsweise Südkorea.

STANDARD: Der meteorologische Sommer ist zu Ende. Wie werden Herbst und Winter aus touristischer Sicht, nachdem der Sommer doch alles in allem gut gelaufen ist?

Steharnig-Staudinger: Wir haben eine Herbstkampagne gestartet, es sieht gut aus. Die Potenzialstudie für diesen Winter ist noch in Arbeit, sie wird Mitte Oktober präsentiert. Faktum ist, dass immer kurzfristiger gebucht wird. Daran müssen wir uns gewöhnen. (Günther Strobl, 5.9.2023)