Spannungsfrei ist das türkisch-russische Verhältnis ganz gewiss nicht: Jüngst verärgerte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin mit der Aussage, die Ukraine gehöre in die Nato. Im Juli war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Türkei – und durfte das Land in Begleitung von fünf ukrainischen Kommandanten verlassen. Diese waren zuvor als Kriegsgefangene interniert. Die Ausreise in die Heimat war ein Affront für Putin.

Ohne ein Versprechen, eine Lösung zu finden, trafen sich Wladimir Putin (links) und Recep Tayyip Erdoğan am Montag in Sotschi. REUTERS/MURAT CETINMUHURDAR

Nun also Erdoğan in Sotschi am Schwarzen Meer. Hauptthema: Das ausgesetzte Getreideabkommen mit der Ukraine. Offiziell versucht Erdoğ an, Putin zu einer Kehrtwende zu bewegen, damit die Ukraine Getreide exportieren kann. Wenige Stunden vor dem Treffen in Sotschi hatte Russland erneut die Häfen angegriffen. Brisanterweise könnte man dabei auch rumänisches Territorium getroffen haben, auch wenn Bukarest dies zunächst zurückwies.

"Der wichtigste Schritt, den alle in den türkisch-russischen Beziehungen heute beobachten, ist der Getreidekorridor", sagte Erdoğan vorab. "Ich denke, die Botschaft bei der Pressekonferenz wird ein sehr wichtiger Schritt, besonders für die weniger entwickelten Staaten in Afrika." Diese brauchen Getreide.

Handelsplus für Russland

Doch Russland hat nur wenig Interesse an einer Wiederbelebung des Abkommens – konnte das Land doch nach der Aussetzung seine eigenen Getreideexporte auch nach Afrika extrem steigern. Im August verschiffte man 6,4 Millionen Tonnen Getreide – plus 27 Prozent. Und so hängte man die Messlatte für die Wiederaufnahme extrem hoch. Das Ergebnis – oder eigentlich: fehlende Ergebnis – zeigte sich dann in der gemeinsamen Pressekonferenz.

Eine Wiederaufnahme des Deals sei nicht ausgeschlossen, sagte Putin – allerdings nur unter Moskaus Bedingungen: So soll unter anderem die russische Landwirtschaftsbank wieder an das internationale Bankenabwicklungssystem Swift angeschlossen werden, das würde ein Aufweichen der Bankensanktionen bedeuten. Erdoğan erklärte, die auf der Tagesordnung stehenden Alternativvorschläge entsprächen "hinsichtlich der Sicherheit und anderer Aspekte nicht den Erwartungen".

Außenminister Sergej Lawrow hatte vor dem Treffen seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan einen eigenen Plan vorgelegt: Russland wolle mit finanzieller Unterstützung aus Katar eine Million Tonnen Getreide zu einem ermäßigten Preis in die Türkei liefern, dort könnte das Getreide an die bedürftigsten Länder weitergeleitet werden. Der Getreidedeal mit der Ukraine wäre damit ausgehebelt. Dazu teilte Putin – im Gegensatz zu Erdoğan – mit, man sei "einem Deal nahe". Er sagte gar, Lieferungen könnten binnen Wochen beginnen. (Jo Angerer aus Moskau, Mitarbeit: Manuel Escher, 4.9.2023)