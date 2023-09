"Guad is gangen, nix is g'schehn!" Das haben sich am Montag wohl viele in der CSU – vor allem ihr Chef Markus Söder – gedacht. Am Gillamoos, dem großen, traditionellen Jahrmarkt im bayerischen Abensberg, war Hubert Aiwanger recht zahm: Der Chef der Freien Wähler und Vizechef der bayerischen Landesregierung stilisierte sich bei seinem Auftritt nicht als Opfer einer medialen Hetzkampagne, sondern sprach einfach gar nicht über die Flugblatt-Affäre.

Und Ministerpräsident Söder hatte ohnehin schon am Sonntag erklärt, die Sache sei für ihn beendet. Also Ende gut, alles gut? Mitnichten.

Die Angelegenheit hat dem bayerischen Wahlkampf einen völlig neuen Dreh gegeben. Sie platzte wie die sprichwörtliche Bombe in all die sorgsam vorbereiteten Konzepte. So etwas kann passieren, damit muss man immer rechnen.

Hält an Hubert Aiwanger fest – noch: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. APA/dpa/Sven Hoppe

Dann werden Akteure zu Getriebenen, müssen reagieren und werden daran gemessen. Aiwanger hat seine Aufgabe nicht gut erledigt. Er distanzierte sich sehr spät von dem unsäglichen antisemitischen Flugblatt aus seiner Schulzeit. Seine Antworten auf Söders 25 Fragen grenzen an Veräppelung.

Einerseits meint er, die Sache damals sei ein "einschneidendes Erlebnis" für ihn gewesen. Andererseits hat er Erinnerungslücken so groß wie Funklöcher in Oberbayern.

Aber das ist ihm und seinen Anhängerinnen wie Anhängern egal. Die sehen ohnehin nur eine lässliche "Jugendsünde" und die Reinwaschung durch Söder, der Aiwanger ja nicht entlassen hat. Aiwanger steht in dieser grässlichen Causa also derzeit, aus seiner Sicht gesehen, nicht schlecht da.

Eigennutz

Anders ist das bei Söder. Dass er sich die Entscheidung über den Verbleib Aiwangers in der Landesregierung nicht leichtgemacht hat, glaubt man ihm gern.

Da ist das fürchterliche Flugblatt. Kein deutscher Politiker in Regierungsverantwortung sollte mit Verhöhnungen von Auschwitz in Verbindung gebracht werden. Es ist im Falle von Demokraten die dunkelrote Linie. Andererseits: Das Ganze ist 35 Jahre her, es gibt keinen tatsächlichen Beweis.

Für keinen Ministerpräsidenten und keine Ministerpräsidentin wäre ein Urteilsspruch einfach gewesen. Allerdings muss man Söder auch nicht speziell bedauern. Denn bei ihm kommt noch eine gleichermaßen ungute wie selbstverschuldete Komponente hinzu: Sein Freispruch für Aiwanger riecht stark nach Taktieren, Eigennutz und Machterhalt. Söder macht seit Monaten kein Hehl daraus, dass er mit den Freien Wählern auch nach der Wahl wieder regieren will.

Die FDP ist als Koalitionspartner zu schwach, die AfD indiskutabel, die SPD gilt vielen CSUlern als kommunistische Witztruppe. Infrage kämen die Grünen. Aber wenn Söder diese in Bayern umgarnt, dann kann er im Wahlkampf nicht einer seiner Lieblingsbeschäftigungen frönen: Auf die Ampel im Bund schimpfen. Da sind die Grünen ja dabei.

Also hat der vermeintlich große Stratege und Taktiker sich schon früh an Aiwanger und seine Freien Wähler gekettet. Das fällt ihm jetzt auf den Kopf.

Dass die Flugblatt-Affäre nun Geschichte ist, glaubt kein Mensch. Dass Aiwanger sich demütig geben wird, auch niemand. Es könnte bis zum 8. Oktober für Söder der nervenaufreibendste Wahlkampf seines Lebens werden. (Birgit Baumann, 4.9.2023)