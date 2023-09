Selenskyj will zeigen, dass er den Weg des Kampfes gegen die Korruption gehen will

Wirklich überraschend wirkt es nur auf den ersten Blick: Ausgerechnet jetzt, während die ukrainische Armee in ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren wichtige Erfolge im Süden vermeldet, tauscht Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Verteidigungsminister aus. Das Ministerium brauche neue Ansätze der Interaktion, "sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft im Allgemeinen", erklärte er zur Entlassung von Oleksij Resnikow.

Dieser war bereits zu Kriegsbeginn im Amt und hat die milliardenschwere westliche Militärhilfe mit ausgehandelt. Dass dennoch seit längerem über Resnikows Ablöse spekuliert wurde, hat mit Korruptionsvorwürfen gegen seine Behörde zu tun. Verpflegung und Winteruniformen sollen zu überhöhten Preisen gekauft worden sein – gerade in Kriegszeiten ein No-Go.

Hat seinen Verteidigungsminister ausgetaucht: der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. IMAGO/Georgi Paleykov

Es ist gar nicht Resnikow selbst, der sich bereichert haben soll. Eher geht es um Schwächen des Systems, auf die Selenskyj nun wohl antworten wollte. Dabei gibt es allerdings neben dem Militär und der "Gesellschaft im Allgemeinen" noch einen dritten Adressaten: den Westen.

Der Versuch der Ukraine, die Türen zur Nato und zur EU möglichst weit zu öffnen, wird vorerst nicht nur durch den Krieg torpediert. Selbst in Friedenszeiten stünde dem Land vor allem bei der EU-Annäherung ein langer Weg bevor – auch beim Kampf gegen Korruption. Selenskyj will zeigen, dass er ihn gehen will. Dass am Samstag der Oligarch und ehemalige Selenskyj-Förderer Ihor Kolomojskyj wegen Betrugsverdachts in Haft genommen wurde, sendet ähnliche Signale aus.

Resnikows Entlassung geht zudem ohne Theaterdonner über die Bühne. Insider handeln ihn sogar als möglichen Botschafter in London. Auch das ist die implizite Botschaft aus Kiew: Selbst im Krieg gibt es nicht nur Helden und Verräter, sondern manchmal auch ein Stück politische Normalität. (Gerald Schubert, 4.9.2023)