Der herannahende Herbst ist eine Jahreszeit, in der viele Menschen wieder trübsinniger werden. Das fehlende Tageslicht schlägt auf das Gemüt. Auch Börsianer blicken mit eher düsteren Aussichten dem Herbst entgegen. Grund dafür ist die schlechte Wirtschaftsstimmung. Die maue Weltkonjunktur hat die Erfolgsserie der deutschen Exporteure zu Beginn der zweiten Jahreshälfte reißen lassen. Die deutschen Ausfuhren fielen im Juli um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

"Von der Weltkonjunktur geht aufgrund des hohen Zinsniveaus in wichtigen Absatzmärkten, den weiterhin hohen Inflationsraten und der schwächelnden chinesischen Wirtschaft keine Dynamik aus", fasst Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), die Entwicklung zusammen.

Barometer fällt

Die schlechte Entwicklung in Deutschland drückt auch auf die Stimmung in der Euro-Zone. Das Konjunkturbarometer fiel im September um 2,6 auf minus 21,5 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag anlässlich ihrer monatlichen Umfrage unter 1220 Investoren mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 20,0 Zähler gerechnet. Sowohl die Aussichten als auch die Lage wurden negativer beurteilt, die Lage sogar so schlecht wie seit November 2022 nicht mehr. "Die Wirtschaft befindet sich damit weiter in der Rezession", sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Währungsunion, sank das Konjunkturbarometer um 2,4 auf minus 33,1 Punkte. Das war der fünfte Rückgang in Folge. Die enormen Unsicherheiten, die durch die Energie- und Stromkrise für die Unternehmen bestünden, würden die deutsche Konjunktur immer tiefer in die Rezession ziehen, heißt es.

Bremsklotz

"Der Außenhandel ist nicht mehr der starke, widerstandsfähige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, der er einmal war, sondern ein Bremsklotz", sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Reibungen in den Lieferketten und eine stärker fragmentierte Weltwirtschaft belasteten. Dazu komme die Tatsache, dass China zunehmend in der Lage sei, Waren zu produzieren, die es zuvor in Deutschland gekauft hatte. Eine Trendwende dürfte vorerst ausbleiben. Das Barometer für das Auslandsgeschäft fiel im August auf minus 6,3 Punkte, von minus 6,0 Punkten im Juli, so das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage.

"Nicht nur die globale Nachfrageschwäche macht den Unternehmen mehr und mehr zu schaffen", kommentierte Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank die Entwicklung. "Sie leiden auch unter der Erosion ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf den weltweiten Absatzmärkten."

Die Importe legten dagegen überraschend deutlich zu: Sie stiegen im Juli um 1,4 Prozent zum Vormonat auf 114,5 Milliarden Euro und damit fast dreimal so stark wie von Volkswirten erwartet.

Der deutsche Einzelhandel blickt ebenfalls skeptisch auf die Stimmung der Verbraucher und erwartet in den nächsten Monaten keine Wachstumsimpulse vom privaten Konsum. "Zum ersten Mal seit Oktober 2022 ist nicht einmal mehr ein marginaler Anstieg der Stimmung zu verzeichnen", erklärte der Handelsverband Deutschland (HDE) zu seinem Konsumbarometer.

Blick in die USA

Auch in den USA stehen die Zeichen angesichts stark gestiegener Zinsen eher auf Abschwung: Hier fiel das Sentix-Barometer um 2,9 Punkte, hielt sich mit 2,2 Zählern aber noch im positiven Bereich. "Die Wirtschaft wächst also noch", sagte Hübner. "Doch bei einer anhaltend restriktiven Geldpolitik und schwachem Geldmengen- und Kreditwachstum arbeitet die Zeit auch gegen die US-Wirtschaft", kommentiert der Experte.

Steuererhöhungen und die Abwertung der Landeswährung Lira belasten hingegen weiter die türkische Wirtschaft. Die Verbraucherpreise stiegen im August um durchschnittlich 58,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 55,9 Prozent gerechnet, nachdem die Inflationsrate im Juli noch bei 47,83 Prozent gelegen hatte. Besonders Hotels, Cafés und Restaurants hoben ihre Preise in dem Ferienmonat kräftig an. (Reuters, bpf)