"Vor wenigen Wochen war ich mit meinem Partner im Urlaub auf Mallorca. Am letzten Tag machten wir eine kulinarische Entdeckung: ein kleines Lokal, dessen Außenbereich sich auf einer Landzunge erstreckt. Man sitzt fast im Wasser, die Wellen brausen um einen herum, der Wind saust durchs Haar, herrlich! Aber wirklich himmlisch wurde es erst, als uns die Speisen serviert wurden. Ich hatte ein Pilz-Trüffel-Risotto bestellt.

Automatisch bat ich den Kellner um Salz und Parmesan. Er reagierte etwas entrüstet. Sein Blick sagte förmlich: ‚Koste doch erst einmal!‘ Das tat ich dann auch und erlebte zugleich eine wahre Geschmacksexplosion. Es war das beste Risotto, das ich jemals gegessen habe. Die Zeit schien stehenzubleiben. Es war unglaublich!

Mein Freund war etwas skeptisch ob meiner euphorischen Reaktion. Doch als er einen Bissen von dem Risotto nahm, wurde er plötzlich ganz still und gab sich dem Genuss hin.

Als Achtsamkeitstrainerin schätze ich solche Momente, außerdem versuche ich, täglich ‚acts of kindness‘ zu setzen, also kleine freundliche Gesten. Somit sagte ich dem Kellner, wie sehr mir das Risotto geschmeckt hatte. Ich glaube, mein überschwängliches Lob ging ihm fast schon auf die Nerven. Am liebsten wäre ich mit einer Tupperware-Box zurückgekommen, um mir Risotto nach Hause mitzunehmen. Aber oft schmeckt es dann gar nicht mehr so gut wie in der Ferne. So genieße ich die Erinnerung an das perfekte Risotto." (Michael Steingruber, RONDO, 12.9.2023)