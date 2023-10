Von der Ukraine nach Zypern und dann England, dazwischen auch ein Aufenthalt in Italien: Olia Hercules lebte schon an einigen Orten in Europa. In ihrem neuen Buch präsentiert sie Rezepte aus unterschiedlichen Regionen und erzählt persönliche Geschichten dazu. Das umfasst Gerichte aus ihrer ukrainischen Heimat, dem Lieblingscafé in London oder aus dem Familienalltag. Für aufwendigere Zubereitungen gibt es praktische QR-Codes, die zu Erklärvideos führen. (ped)

Olia Hercules, "Meine Küche", € 28,50, Dorling Kindersley

Olia Hercules, "Meine Küche", € 28,50, Dorling Kindersley Dorling Kindersley

Gedämpfte Auberginen

Zutaten

für 2 Personen oder 4 mit Reis als Beilage

2 mittelgroße Auberginen

1 EL Honig oder nach Bedarf

3 EL Reisessig oder nach Belieben

Saft von ½ kleinen Limette oder nach Belieben

2 EL Sojasauce oder nach Belieben

1 kleines Stück Bio-Ingwer, samt Schale fein gerieben (nach Belieben)

½ EL Sesamöl

½ EL Chili-Öl (nach Belieben) oder mehr Sesamöl

1 Handvoll Minzeblätter (vietnamesische Minze ist toll, wenn erhältlich; für dieses Foto habe ich es krachen lassen und peruanische verwendet)

1 EL Sesam (weißer, schwarzer oder gemischt), geröstet

2 Frühlingszwiebeln, fein gehackt

Gedämpfte Auberginen mit Minze-Dressing auf Reis. Rezepte: Olia Hercules

Zubereitung

Den Dämpfer anstellen. Wenn Sie keinen haben, bauen Sie sich einen aus einem großen Metall- oder Emaillesieb und einem Topf mit Deckel.

Die Auberginen im Ganzen einlegen. Je nach Größe und Alter sollten sie in 30 bis 40 Minuten sehr weich werden. Zu lange kann man sie kaum garen, sie sollten nur nicht zu kurz dämpfen: Sie sollten sich auf Druck oder beim Einstechen weich und schwammig anfühlen. Honig mit Essig und Limettensaft glatt verrühren. Dann Sojasauce und Ingwer, falls verwendet, untermischen. Abschmecken, denn salzig, süß und sauer auszugleichen wird schwieriger, wenn das Öl mit dabei ist. Das Dressing sollte fast ein bisschen zu stark gewürzt sein, da die gedämpfte Aubergine sehr neutral ist. Wenn die Mischung säuerlich genug schmeckt, die Öle unterrühren.

Sie können die Minzeblätter entweder jetzt ins Dressing rühren oder später separat hinzufügen.

Die weichen Auberginen vorsichtig aufschneiden und das cremige Innere noch heiß mit dem Dressing versehen. Mit Sesam, Frühlingszwiebeln und Minze (wenn nicht schon im Dressing) bestreuen. Jede Hälfte mit ungewürztem Reis servieren oder pro Person eine ganze Aubergine, wenn Sie viel Hunger haben. Das Dressing passt auch zum Reis.

Hedvigs Miso-Walnuss-Kuchen mit brauner Butter

Miso-Walnuss-Kuchen Rezepte: Olia Hercules

Zutaten

für 9 Personen

Für den Kuchen

250 g Butter

30 g Misopaste mit wenig Salzgehalt

225 g Zucker

3 Eier

225 g Mehl plus 2½ TL Backpulver

50 ml Joghurt (10 % Fettgehalt)

40 g Walnusskernbruch

Für den Sirup

50 g Zucker

50 ml Wasser

20 g Misopaste mit wenig Salzgehalt

40 g Walnusskerne, gehackt

Zubereitung

Einige Stunden vor dem Backen die Butter in einem Topf aufschäumen lassen: mit dem Schneebesen Boden und Topfränder abkratzen, damit die ausgekochten Feststoffe nicht anbrennen. Sobald die gesamte Butter zerlassen ist, sollte sie noch 3–4 Minuten bei mittlerer Hitze garen. Eine Schüssel bereitstellen. Die Butter wird wie Toffee duften, das helle Gold wird bernsteinfarben, sie hört auf zu brutzeln, dann in die Schüssel umfüllen.

Die Misopaste unter die warme Butter rühren. Die Misobutter in einem Behälter abkühlen und fest werden lassen (zwischendurch mehrmals durchrühren, damit die Masse glatt bleibt). Sie soll so weich sein wie zimmerwarme Butter.

Den Backofen auf 170 °C Umluft vorheizen. Eine Ofenform (eckig oder rund, 20 cm) oder eine Kastenform mit 900 g Fassungsvermögen mit Backpapier auskleiden.

Den abgekühlten Misobutter-Mix mit dem Zucker in eine Rührschüssel oder in die Schüssel einer Küchenmaschine füllen. Dann 5 Minuten mithilfe eines elektrischen Handrührgeräts oder in der Küchenmaschine bei hoher Geschwindigkeit aufschlagen. (Wenn Sie von Hand schlagen, müssen Sie länger arbeiten.)

Die Eier nacheinander aufschlagen und untermischen, zwischendurch die Ränder der Schüssel nach unten abkratzen. Das Mehl samt Backpulver mithilfe eines Spatels unterheben. Es fühlt sich seltsam an, das Joghurt nach dem Mehl hinzuzufügen, aber keine Sorge, das klappt. Per Hand untermischen. Den Teig in die Form gießen, mit Walnusskernen bestreuen und diese ganz leicht eindrücken.

Den Kuchen 40–50 Minuten im Ofen backen, bis ein hineingestochener Spieß sauber wieder herauskommt. Den Kuchen herausnehmen und abkühlen lassen.

Inzwischen in einem Topf den Zucker im Wasser auflösen. Vom Herd nehmen, die Misopaste einrühren. Die gehackten Walnusskerne untermischen und alles wieder erhitzen, bei mittlerer Hitze einige Minuten unter stetigem Rühren. Den Sirup über den Kuchen gießen, leicht abkühlen lassen und genießen!

Tipp für die Misobutter

Auf Toast streichen, Rosenkohl darin schwenken oder Röstkarotten damit überziehen: Jedes süßliche Röstgemüse kleidet sich gern in Misobutter. (RONDO, Petra Eder, 21.10.2023)