Auch die beiden Russen Andrej Rublew und Daniil Medwedew stehen in New York in der Runde der letzten Acht

Alexander Zverev lässt Jannik Sinner hinter sich. AFP/COREY SIPKIN

New York - Alexander Zverev fand kaum noch Kraft zum Jubeln, doch dann brüllte er seine Freude in den New Yorker Nachthimmel: Der Olympiasieger steht zum dritten Mal im Viertelfinale der US Open. Die 26 Jahre alte deutsche Nummer eins setzte sich in einem echten Tennis-Drama in New York trotz offensichtlicher körperlicher Probleme gegen den ebenfalls deutlich angeschlagenen Südtiroler Jannik Sinner mit 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 durch und steht nun vor einer Herkulesaufgabe gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz.

"Ich glaube, ich kann sagen, dass ich zurück bin", sagte Zverev im Anschluss strahlend: "Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich war im vierten Satz komplett am Ende. Das ist einer der besten Momente meiner Karriere nach meinem Comeback, nach allem." Gegen Alcaraz wolle er alles versuchen: "Ich weiß auch nicht, wie es endet. Aber ich werde alles reinlegen."

Im vierten Satz war es zu unguten Szenen gekommen. "Er hat den schlimmsten Hitler-Satz zu mir gesagt, den es gibt. Das ist inakzeptabel", sagte Zverev über einen Zuschauer. Der Mann mit einer blauen Baseballkappe wurde während des nächsten Seitenwechsels des Stadions verwiesen.

Der topgesetzte Alcaraz setzte sich gegen den italienischen Überraschungsmann Matteo Arnaldi in drei Sätzen mit 6:3,6:3,6:4 durch. "Die Intensität war vom ersten bis zum letzten Punkt hoch. Ich habe ein sehr solides Match gespielt, mein Spiel durchgezogen", sagte Alcaraz. Er trat gegen Arnaldo von Beginn an souverän auf und kassierte bei geschlossenem Dach im Arthur Ashe Stadium nur in der Anfangsphase des dritten Satzes ein Break. Der erst 20-jährige Spanier steht in New York zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale. Das schaffte in diesem Alter vor ihm nur Andre Agassi von 1988 bis 1990.

Zum neunten Mal zog Andrej Rublew bei einem Grand-Slam-Turnier in die Runde der letzten acht ein. Die Nummer acht der Welt schlug den ungesetzten Briten Jack Draper, derzeit nur Nummer 123, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Das Halbfinale eines Majors hat Rublew bislang noch nicht erreicht. Seinen nächsten Anlauf unternimmt er gegen seinen russischen Landsmann Daniil Medwedew. Der Turniersieger von 2021 blieb gegen den Australier Alex de Minaur trotz eines Fehlstarts cool und setzte sich mit 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 durch.

Auch Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova schaffte den Sprung ins Viertelfinale. Die Tschechin beendete den Lauf der Amerikanerin Peyton Stearns und siegte mit 6:7(3),6:3,6:2. Vondrousova trifft in der Runde der besten acht Spielerinnen auf die Amerikanerin Madison Keys. Die frühere Finalistin gewann das US-Duell mit der Weltranglistendritten Jessica Pegula überraschend deutlich in nur 61 Minuten mit 6:1,6:3.

Die 28-jährige Keys hatte 2017 in Flushing Meadows das amerikanische Finale gegen Sloane Stephens verloren, war in den vergangenen drei Jahren aber stets spätestens in der dritten Runde gescheitert. Pegula konnte ihre gute Form wieder einmal nicht bestätigen.

Vondrousova hielt nach dem Triumph beim Rasen-Klassiker in Wimbledon hingegen den Erwartungen stand. "Ich habe das nach Wimbledon nicht erwartet, es war sehr viel Druck", sagte die 24-Jährige nach ihrem Erfolg über die Außenseiterin Stearns. (APA, sid, 5.9.2023)